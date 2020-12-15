تسجيل
14:24 GMT15 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جنود الجيش الأمريكي

    الجيش الأمريكي يستعد لإرسال جنود قادرين على "قراءة الأفكار" إلى المعارك

    © CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipers
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/06/1026200679_0:106:2048:1258_1200x675_80_0_0_ee90a5879715b385f25d1fa2da1108f5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202012151047519950-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83/

    يطور الجيش الأمريكي تقنية جديدة ستمكنه قريبا من إرسال جنود قادرين على قراءة الأفكار، بعد اختراق في فك شيفرة الدماغ.

    نجحت دراسة جديدة قام بها مختبر أبحاث الجيش التابع لقيادة تطوير القدرات القتالية بالجيش الأمريكي في تمييز إشارات الدماغ.

    مسلحون بخوارزميات ورياضيات معقدة، تمكن من خلالها الباحثون من تحديد إشارات الدماغ التي توجه الحركة، أو "الإشارات ذات الصلة بالسلوك"، ثم إزالة تلك الإشارات من إشارات الدماغ الأخرى - التي تعتبر "غير ذات صلة بالسلوك".

    يعتقد الدكتور حميد كريم، مدير برنامج في مكتب أبحاث الجيش، أن تقنية التخاطر هذه يمكن أن تمنح الجنود في النهاية ميزة على خط المواجهة.

    وقال كريم لموقع express: "يشار إلى هدف هذا المشروع الكبير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أنه واجهة بين الدماغ والآلة".

    مضيفا: "نحاول في نهاية المطاف أن نجعل الدماغ البشري والآلة ينخرطان في هذا الاتصال والحوار المزدوج الكامل، بحيث إذا تمكنت الآلات في النهاية من قراءة الاقتباس، فيمكنه بدوره، إرسال إشارات إلى الفرد ليقوم ربما بإصدار أمر".

    وتابع: "إذا كان الجندي في موقف لا يستطيع فيه التحدث، أو لا يستطيع التحدث بصوت عال لإجراء محادثة، فيمكنه إجراء محادثة صامتة مع آلة، والتي بدورها يمكنها التواصل مع جندي آخر. "لذا، بمعنى آخر، يمكنك إنشاء اتصال صامت".

    انظر أيضا:

    بعد الإعلان عن سلاح جديد... طائرات تجسس أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية
    السماح لأفراد سلاح الجو الأمريكي بإطلاق اللحى وارتداء الحجاب
    الكلمات الدلالية:
    سلاح, الجيش الأمريكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    محمد، فنان شوارع إيراني، يضع ماكياج الجوكر قبل الخروج مع فرقته المسرحية إلى عرض ترفيهي في إحدى شوارع مدينة طهران، إيران، 12 ديسمبر 2020
    "الجوكر" يظهر في شوارع طهران
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك