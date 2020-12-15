مقاتلة "إف 18" تصنع دخانا كثيفا أثناء الإقلاع... فيديو

تعتمد القوات الجوية الأمريكية على مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية، التي يوكل لكل منها مهام خاصة، ومنها الطائرات التي تعمل على متن حاملات الطائرات مثل مقاتلات "إف - 18" المتعددة المهام.

فبينما تكون مهمة القاذفات الاستراتيجية تنفيذ قصف جوي في عمق العدو على بعد آلاف الكيلومترات، فإن طائرات الهيمنة الجوية تكون مهمتها فتح الطريق للقاذفات والمقاتلات المتعددة المهام التي توكل إليها مهام خوض المعارك الجوية وتنفيذ قصف ضد مواقع أرضية.

وتصنف مقاتلات "إف - 18" ضمن الطائرات الحربية المتعددة المهام، ويمكنها العمل على متن حاملات الطائرات الأمريكية بأنواعها.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة تستعد فيها طائرات "إف - 18" للإقلاع قبل أن تطلق دخانا كثيف يتجه في عكس اتجاه الإقلاع بسرعة كبيرة.