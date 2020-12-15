الجزائر تتسلم سفينة حربية جديدة… صور

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، مشيرة إلى أن السفينة كاسحة الألغام، رست اليوم الثلاثاء، على الرصيف الشمالي للأميرالية"، مشيرة إلى أن الحصول عليها يأتي في إطار تنفيذ برنامج تحديث الأسطول البحري.

وتسعى الجزائر لتعزيز أسطولها من أجل تعزيز قوام المعركة في الجيش الوطني الشعبي والقوات البحرية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على "تويتر" إن السفينة "الكاسح 2" تعد ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية تستلمها الجزائر، مشيرة إلى أنها تنتمي للجيل الجديد.

وتابعت: "السفينة موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب".

📌رست اليوم بالرصيف الشمالي للأميرالية السفينة الحربية كاسحة الألغام الكاسح- 2 رقم المتن 502

📌تعد كاسحة الألغام "الكاسح 2" ثاني سفينة صائدة للألغام البحرية تستلمها الجزائرمن الجيل الجديد موجهة لتأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الحرب pic.twitter.com/WrNCHzlMte — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) December 15, 2020

ويحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 28 بين أقوى 138 جيشا على مستوى العالم، ويعد أسطولها البحري من أضخم 14 أسطول بحري في العالم، ويتكون من 201 سفينة حربية متنوعة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2020.