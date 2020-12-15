تسجيل
17:19 GMT15 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قنابل نووية

    يخالف تقديرات "البنتاغون"... تقرير يكشف حجم ترسانة الصين النووية

    Public domain
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202012151047522052-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/

    تمتلك الصين ترسانة نووية صغيرة، مقارنة بالترسانة النووية الأمريكية، بهدف إقناع واشنطن أنه في حال تعرضهم لهجمة نووية استباقية، فإن عدد قليل من الصواريخ النووية العابرة للقارات يمكنها اختراق الدرع الصاروخي الأمريكي وتنفيذ ضربات انتقامية.

    وتمتلك الدول النووية في العالم حوالي 14 ألف قنبلة نووية، بحسب إحصائيات عام 2019، التي أوردها موقع "أرمز كنترول أسوسييشن" الأمريكي، الذي تشير تقديراته إلى أن الصين لا تمتلك سوى 290 قنبلة نووية فقط، بينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 6185 قنبلة نووية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    نسخة من قيصر القنابل
    © Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
    5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية
    وتمتلك روسيا أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، إذ يصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.

    في 2018 ذكر تقرير لموقع "أرمز كنترول" الأمريكي أن الصين تمتلك نحو 270 قنبلة نووية، وهو أقل من التقديرات الخاصة بـ 2019 التي تشير إلى أنها تمتلك 290 قنبلة.

    لكن تقرير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في سبتمبر/ أيلول 2020، تحدث عن سعي الصين لمضاعفة ترسانتها النووية خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الرؤوس النووية الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

    وكشف تقرير "البنتاغون" إلى أن تقديراته تشير إلى أن عدد قنابل الصين النووية تقدر بنحو 200 قنبلة.

    وتقول مجلة "ديفينس نيوز"، في تقرير صادر في سبتمبر الماضي، إن عدد الرؤوس الحربية النشطة في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بـ 3800 قنبلة، وهو ما يعني وجود هوة كبيرة بين قدرات الصين والقدرات الأمريكية في السلاح النووي، الذي تملكه كلا الدولتان، حتى بعدما تضاعف الصين عدد قنابلها النووية.

    لكن تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث أمريكي يشير إلى أن عدد قنابل الصين النووية تقدر بـ 350 قنبلة نووية وهو عدد أكبر بكثير من العدد الوارد في تقرير وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر الماضي.

    وتقول المجلة الأمريكية إن التقديرات الخاصة بعدد القنابل النووية الصينية تشمل الرؤوس الخاصة بالصواريخ الخارقة والصواريخ الأرضية الموجودة في صوامع تحت الأرض وصواريخ الغواصات، إضافة إلى القنابل النووية التي يتم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية من الجو.

    11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
    © Sputnik . M.Hassan
    11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي

    انظر أيضا:

    الصين تردع ثاني أكبر قوة نووية في العالم بـ 290 قنبلة ذرية
    هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟
    تقرير: بـ 60 قنبلة نووية و650 صاروخا باليستيا... كوريا الشمالية تهدد أمريكا وحلفاءها
    قاذفة القنابل الصينية "إتش-6 كي" تسقط أقوى قنبلة مدمرة غير نووية
    تهديد إسرائيلي بحرب شاملة وسيول دماء ردا على امتلاك إيران قنبلة نووية
    الكلمات الدلالية:
    قنبلة نووية, الولايات المتحدة, الحرب النووية, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أنبوب بلاستيكي يزن كيلوغرام واحد، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في غضون أربع سنوات، معروض على لوح التقطيع في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان، 31 مارس 2020
    كم تأكلون من البلاستيك في العام الواحد؟
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك