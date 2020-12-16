الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لعملية وضع صواريخ "أفانغارد" في منصات إطلاقها... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر لحظة نقل ووضع صواريخ "أفانغارد" على منصات إطلاق في مقاطعة أورينبورغ.

ويظهر المقطع المصور الذي نشر على صفحة الوزارة الخاصة في "يوتيوب"، عملية نقل صواريخ هذه المنظومة، ووضعها على منصات خاصة لإطلاقها.

حيث يتم نقل الصاروخ الى صومعة خاصة ويتم تخبئته تحت الأرض في منطقة الإطلاق.

هذا وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويو، قد أعلن في وقت سابق على أن تشكيل أورينبورغ لقوات الصواريخ الاستراتيجية البنية التحتية سيُجهز لنشر صاروخين آخرين من مجمع "أفانغارد".

وقال شويغو: "ستكون البنية التحتية جاهزة لوضع صاروخين آخرين من مجمع "أفانغارد" في المناوبة بحلول نهاية العام في مقاطعة أورينبورغ".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد منح، هربرت افريموف، وسام "الرسول المقدس أندرو" الأول لتطويره المنظومة فرط الصوتية "أفانغارد" التي تفوق سرعة الصوت.

وفقا للرئيس الروسي، فإن "نظام أفانغارد المزود بوحدة مناورة تفوق سرعة الصوت، تتحرك بسرعة أعلى 27 مرة من سرعة الصوت".

وشدد بوتين على أن منظومة "أفانغارد" هي نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتحرك نحو الهدف "مثل النيزك" وتقوم بمناورات يجعلها غير معرضة لأي وسيلة دفاع جوي وصاروخي.