صاروخ روسي ذو إمكانيات غير مسبوقة يدشن عصر السلاح الاستراتيجي فائق السرعة

وبهذه المناسبة تحدث قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الجنرال سيرغي كاراكايف، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" عن حاضر قوات الصواريخ الاستراتيجية ومستقبلها.

وكشف الجنرال كاراكايف أن الأسلحة الصاروخية الحديثة تشكل الآن 81 في المئة من مجموع أسلحة قوات الصواريخ الاستراتيجية، ومنها منظومات صواريخ "أفانغارد" و"فويفودا" و"ستيليت" و"توبول إم" و"يارس".