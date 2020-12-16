أكبر دولة تواجه أضخم تحالف عسكري… مقارنة بين "الناتو" وروسيا

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أصبحت معقدة ومضطربة، وأنها تتخذ مسارا جديدا يجب على كلا الطرفين الالتفات إليه لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة قد تندلع بصورة غير متوقعة.

وتقول المجلة الأمريكية ، في تقرير لها في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن الوضع الأمني في أوروبا وصل إلى أدنى مستوياته خلال 3 عقود، مشيرة إلى أنه منذ 2014 أصبحت كل من روسيا ودول "الناتو" تنفذ تدريبات برية وبحرية وجوية في نطاقات قريبة جدا ينتج عنها أوضاعا عسكرية خطيرة في بعض الأحيان.

وتابعت: "في بعض الأحيان تكون الأمور بين الطرفين على وشك الخروج عن السيطرة، خاصة في ظل انتهاء بعض الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالحد من التسلح التي يرجع تاريخها إلى حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، إضافة إلى توقف بعض خطوط الاتصال التي كانت قائمة بين الطرفين، التي تم إنشاؤها من أجل تخفيف حدة التوتر ومنع تسبب أي أخطاء في اندلاع مواجهة عسكرية.

وتمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم وفقا للاحصائيات العالمية، لكن موقعها الجرافي وكونها أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة يجعلها قوة قادرة على الوقوف في وجه خصومها أيا كان حجم تحالفاتهم العسكرية.

ورغم المشاكل الداخلية التي يعاني منها حلف "الناتو" وتوتر العلاقات بين أعضائه إلا أنه لا يزال تحالفا عسكريا قويا ولو "على الورق" كما يقول موقع "غلوبال فير بور الأمريكي"، الذي أورد إحصائية تشمل 27 جيشا في الحلف، الذي يضم 28 دولة.

An interesting infographic showing number & size of NATO vs. Russian military exercises http://t.co/FHrnHEkbum pic.twitter.com/QOWvL7D1LG — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 28, 2015

وأورد الموقع أبرز الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وتركيا التي تحتل المرتبة الرابعة في الحلف، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وبولندا، وكندا، إضافة إلى النرويج واليونان التي تحتل المرتبة الـ 11.

.@NATO “defensive” activity on Russian borders: aircraft sorties increased twelvefold (72 in 2017 vs 6 in 2014), ship sorties into the Baltic and Black sea

rose to 74 in 2017 (39 in 2016). Food for thought… pic.twitter.com/KlMS7yY4l9 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 4, 2018

وتحتل التشيك المرتبة 12 بين دول الحلف تليها مملكة الأراضي المنخفضة "هولندا" ثم رومانيا والدنمارك والمجر وسلوفاكيا، وتحتل البرتغال المرتبة الـ 18 تليها بلغاريا التي تحتل المرتبة الـ 19 وكرواتيا التي تحتل المرتبة الـ 20.

وتأتي بلجيكا في المرتبة الـ 21 تليها لتوانيا وسلوفانيا ولاتيفيا وألبانيا، ثم إستونيا التي تحتل المرتبة الـ 26 تليها دولة الجبل الأسود، التي تأتي في المرتبة رقم 27.

ولفت الموقع إلى أن أضخم 7 جيوش في حلف "الناتو" هي لدول إجمالي عدد سكانها 334 مليون نسمة، وتمتلك 18 ألفا و365 طائرة حربية، و10 آلاف 438 دبابة و72 ألفا و611 مدرعة، و3 آلاف 198 مدفعا ذاتي الحركة، و4 آلاف و386 مدفعا ميدانيا، و1911 راجمة صواريخ، و1145 سفينة حربية.

We missed smth?

Wait f/ considering 🇷🇺offers, i.a. Mil Initiative f/Restraint (MIR🕊) over #COVID19:

➡️Freeze major drills in contact areas

➡️Redirect freedup defense resources to🚫🦠

➡️Activate mil links f/de-escalation

➡️Foster Baltic air safety

➡️INF moratorium

➡️Save OST pic.twitter.com/1E8hjAqc2u — Russian Mission to NATO 🇷🇺 (@natomission_ru) December 12, 2020

وفي المقابل تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم وتعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية، وعدد سكانها 142 مليون نسمة، وإجمالي عدد من يصلحون للخدمة العسكرية بها أكثر من 3 ملايين شخص بينهم نحو مليون جندي في قوات عاملة.

A Russian military exercise triggered an unusual warning at Ramstein Air Base in Germany on Saturday that ballistic missiles had been launched, resulting in minutes of uncertainty until an all-clear was sounded, according to multiple US defense officials https://t.co/RC3FvAQUiI — CNN International (@cnni) December 15, 2020

ويمتلك الجيش الروسي أكثر من 4 آلاف طائرة حربية و12 ألفا و900 دبابة وأكثر من 27 ألف مدرعة ونحو 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة، و4 آلاف و400 مدفع ميداني و3 آلاف و800 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الروسي من 603 سفن حربية بينها حاملة طائرات واحدة و62 غواصة، بحسب ما ذكره "غلوبال فير بور".

وتمثل روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافية التي تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا وتمتلك شواطئ امتدادها 37 ألف كيلومترا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى يتجاوز طولها 22 ألفا و400 كيلومترا.

ورغم أن عدد من دول حلف "الناتو" تمتلك قنابل نووية مثل أمريكا التي تمتلك أكثر من 3 آلاف قنبلة نووية، إلا أن روسيا وحدها تمتلك نحو نصف القنابل النووية في العالم، ويصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية، بحسب موقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

يعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر تحالف عسكري في العالم، ويضم تحت رايته 29 جيشا، تنفق حوالي 70 في المئة من حجم الإنفاق العسكري العالمي، ويصل تاريخ إنشائه إلى 70 عاما.

Merkel vs Trump at NATO: Here again the German Chancellor's arrival statement with English subs. President Trump this morning called Germany 'Russian captive'. pic.twitter.com/wNPU8GIpj5 — DW Europe (@dw_europe) July 11, 2018

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يعلن الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلا أنه ينكر الإقرار بدعم البند الخامس لميثاق الحلف، الذي يؤكد فكرة الالتزام بدعم أي من أعضاء الحلف في حالة الحرب.

Exclusive: U.S. sanctions on Turkey over Russian defense system are imminent - sources https://t.co/LtHT8WaFxe pic.twitter.com/O9IocLhNnE — Reuters (@Reuters) December 10, 2020

ويؤدي ذلك إلى إضعاف الحلف عن طريق تهديد مصداقية وجوهر التحالف بين واشنطن والدول الأخرى الأعضاء فيه، بحسب مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، إضافة إلى وجود خلافات بين تركيا وأمريكا بسبب حصول أنقرة على منظومة الصواريخ الروسية الخارقة "إس - 400".

في عام 1949، وقعت 12 دولة معاهدة تشكيل الحلف، وهي بلجيكا، كندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت له 4 دول أخرى حتى عام 1989، ليصبح عدد أعضائه 16 دولة.

ومنذ عام 1989 حتى 2009، وصل عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى 28 دولة، أي أنه ضم 12 دولة إضافية في تلك الفترة.