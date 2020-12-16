مروحية روسية تقوم بمغامرة خطيرة... فيديو

دخلت الطائرة الخدمة في القوات الجوية السوفيتية لأول مرة عام 1972 ولا تزال في الخدمة في الجيش الروسي ودول أخرى حول العالم، وتمتلك أسلحة متنوعة تشمل رشاشا رباعي الفوهة عيار 12.7 ملم على قاعدة متحركة، وقنابل وقذائف غير موجهة، إضافة إلى منظومة "فَلانغا" المضادة للدبابات.
Helicopter Mi-24 in action ✈️ pic.twitter.com/gPwlN6jpmo— AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 16, 2020
وكان الهدف من تصميم الطائرة هو استخدامها في نقل الجنود جوا ولذلك تم تدريع هيكلها بصورة جيدة، ويحتاج إقلاعها إلى الحركة لمسافة محددة والإقلاع على مراحل.
ويمكن للطائرة أن تبدأ التحليق جزئيا في وضع زاوية حادة أثناء الحركة إلى الأمام حتى تتمكن من الإقلاع بصورة كاملة، هو ما رصده مقطع فيديو متداول على "تويتر" تظهر فيه مروحية روسية وهي تقوم بالتحليق بينما تلامس مقدمتها الأرض خلال الحركة قبل أن ترتفع تماما من على سطح الأرض.
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