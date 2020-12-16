مروحية روسية تقوم بمغامرة خطيرة... فيديو

تصنف مروحية "مي - 24" الروسية ضمن مروحيات النقل العسكري الخفيفة، وهي مروحية هجومية أيضا تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة التي تجعلها من الأسلحة التي يمكن الاعتماد عليها لدعم القوات البرية خاصة في مواجهة الدبابات.

دخلت الطائرة الخدمة في القوات الجوية السوفيتية لأول مرة عام 1972 ولا تزال في الخدمة في الجيش الروسي ودول أخرى حول العالم، وتمتلك أسلحة متنوعة تشمل رشاشا رباعي الفوهة عيار 12.7 ملم على قاعدة متحركة، وقنابل وقذائف غير موجهة، إضافة إلى منظومة "فَلانغا" المضادة للدبابات.

وكان الهدف من تصميم الطائرة هو استخدامها في نقل الجنود جوا ولذلك تم تدريع هيكلها بصورة جيدة، ويحتاج إقلاعها إلى الحركة لمسافة محددة والإقلاع على مراحل.

ويمكن للطائرة أن تبدأ التحليق جزئيا في وضع زاوية حادة أثناء الحركة إلى الأمام حتى تتمكن من الإقلاع بصورة كاملة، هو ما رصده مقطع فيديو متداول على "تويتر" تظهر فيه مروحية روسية وهي تقوم بالتحليق بينما تلامس مقدمتها الأرض خلال الحركة قبل أن ترتفع تماما من على سطح الأرض.