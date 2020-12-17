الهند مجددا تختبر صاروخ "بريثفي -2" الباليستي بنجاح

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الخميس، بإجراء الهند اختبارات جديدة ناجحة لصاروخ "بريثفي-2" الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع أن الاختبارات أجريت، أمس الأربعاء، في موقع اختبار بمنطقة ألاسور قبالة ساحل أوديشا. مشيرة أن "الهند أجرت بنجاح اختبارات ليلية لصاروخ "بريثفي -2" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وبحسب الصحيفة، الصاروخ "بريثفي – 2" هو من طراز أرض-أرض وقادر على حمل رأس حربي يزن من 500 إلى 1000 كغ، ويستخدم أحدث نظام الملاحة بالقصور الذاتي، ويمكنه أيضًا تغيير مسار رحلته لضرب الهدف بنجاح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الهندية، عن الاختبارات الناجحة لصاروخ "كروز براهموس" الأسرع من الصوت، واختبرت لاحقًا بنجاح صاروخ "شوريا" التكتيكي قصير المدى الذي تفوق سرعته سرعة الصوت وأحدث صاروخ من طراز "سمارت" المضاد للغواصات. كما تم الإبلاغ عن الاختبارات الناجحة للصاروخ الجديد المضاد للرادار "رودرام – 1".