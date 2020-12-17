بوتين يعلق على كفاءة الجيش الروسي

وقال الرئيس الروسي في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس:

"بالنظر إلى حالة الجيش التي كانت في عام 1993، هل كان من الممكن [الحديث عن حرمة أراضي روسيا الاتحادية؟، يمكنكم قول أي شيء تريدوه. هل يمكننا تأمين ذلك؟ لن تستخدم قنبلة ذرية في كل حالة، أليس كذلك. وقد انهارت قواتنا المسلحة التقليدية عمليًا. ولمحاربة الإرهاب الدولي في القوقاز، لم يكن بالإمكان تجميع 50 ألف حربة من جميع أنحاء البلاد، وكان لدى الجيش أكثر من مليون شخص"، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور الروسي في عام 2020 مقارنة بوثيقة 1993.

وأضاف الرئيس "الآن الوضع مختلف، الآن حتى خصومنا يقولون بالفعل، نعم، هناك عدد أقل منهم، لكنهم أصبحوا أكثر فاعلية، لدى روسيا أحد أكثر الجيوش فاعلية في العالم اليوم".

من جهة ثانية أكد الرئيس الروسي، أنه لا شيء يعيق روسيا من إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا في مراكز بالدول الأجنبية، ولن يؤثر ذلك على تطعيم السكان داخل البلاد.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: "فيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأخرى: نظرًا لحقيقة أننا بحاجة إلى وقت لزيادة القدرات التكنولوجية لشركات إنتاج اللقاحات لدينا، فلا شيء يعيقنا، فمكونات هذا اللقاح نفسها، ولدينا ما يكفي منها، لإنتاجها في مواقع في البلدان الأجنبية، التي سيتعين عليها استثمار أموالها في توسيع هذه الصناعات، في شراء المعدات المناسبة - هذا ما نتحدث عنه. هذا لا يعيق أبدا تطعيم السكان في روسيا، بل على العكس، بصراحة، سيؤدي حتى إلى تحسين الجودة النهائية للمنتجات، لأنه سيصبح أكثر انتشارا".