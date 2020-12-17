دبابة روسية جديدة تتحدى أمواج البحر وموجات الحر... فيديو

صنعت روسيا آلية عسكرية فريدة من نوعها للقوات المظلية، لا يوجد لها مثيل في باقي العالم.

واجتازت هذه الآلية وهي دبابة "سبروت-إس دي إم1"، أخيرا اختبارا في البحر الأسود بنجاح. وقال جهازالإعلام التابع لمؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي أنتج أحد مصانعها هذه الدبابة، وهي الدبابة العائمة الوحيدة في العالم، إن الاختبار أثبت قدرة دبابة "سبروت-إس دي إم1" على عبور الموانع المائية. وواجهت الدبابة أثناء الاختبار في البحر أمواجًا بلغت شدتها 3 درجات بمقياس تموّج البحر.

وقد اجتازت دبابة "سبروت-إس دي إم1" اختبارا في منطقة شبه استوائية تحت درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية فوق الصفر. والآن ينتظرها اختبار آخر تحت درجات حرارة منخفضة. ووفق مدير صناعة الأسلحة في مؤسسة "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، فإن القدرات التي تُظهرها الدبابة خلال الاختبارات تسترعي اهتمام الأجانب أيضا.

«Ростех» показал видео испытаний «Спрут-СДМ1». Это единственный в мире лёгкий плавающий танк, прошедший экстремальную проверку в море и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 °C. pic.twitter.com/F3jg30NhOr — СуховЪ (@VatnikVII) December 17, 2020

تنتمي دبابة "سبروت-إس دي إم1" إلى فئة الآليات المدرعة الخفيفة، ويمكن نقلها على متن الطائرة أو السفن البحرية، ويمكن إنزالها من الطائرة إلى الأرض بالمظلات. وتجاري هذه الآلية، مع ذلك، دبابات "تي-80" و"تي-90" في قوة النيران.