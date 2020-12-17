بوتين: الدفاع الصاروخي الأمريكي لا يشكل عائقا أمام الأسلحة الروسية

وصرح الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي موسع، ردًا على نشر الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي عالمي، قائلا، يمكن لروسيا إما أن تبني أسلحة خاصة بها أو تصنع أسلحة متفوقة.

وأضاف بوتين "إما أن نبني نظام الدفاع الصاروخي هذا بأنفسنا، أو نبتكر أنظمة على مستوى كي لا يشكل نظام الدفاع الصاروخي هذا عائقا (أمام الأسلحة الروسية). ولقد فعلنا ذلك، بمساعدة أسلحة تفوق سرعة الصوت، بما في ذلك نظام أفانغارد...".

وذكر بوتين، أن العمل على إنشاء صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات "سارمات" يقترب من مرحلته النهائية. وسيحل "سارمات إر إس28" محل أثقل صاروخ استراتيجي في العالم فويفودا. وسيكون الصاروخ الجديد قادرًا على مهاجمة أهداف عبر القطب الشمالي والجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.

وأشار الرئيس إلى أهمية الانتهاء من اختبارات الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" كما أن اعتماده من قبل الجيش الروسي سيؤثر على توازن القوى الاستراتيجي. وتبلغ سرعة الصاروخ 8.5 ماخ ويمكن وضعه على حاملات ثابتة وعلى سطح السفن والغواصات.

وبصدد سباق التسلح، أكد الرئيس الروسي، إن روسيا لن تشارك في سباق تسلح جديد، لكنها ستضمن أمنها. قائلا: سباق التسلح قد بدأ لكننا لن ننساق.

أما بالنسبة لامتلاك أمريكا أسلحة متطورة، تابع، "هم (الأمريكيون) يملكون أسلحة عالية الدقة، ولا يملكون أسلحة تفوق سرعة الصوت حتى الآن. ومن الواضح بالطبع أنهم سيصنعونها، لكن كما قلت، سنكون نحن مستعدين بحلول ذلك الوقت...".

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، يوم 1 مارس/آذار 2018، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مثل أنظمة الدفاع الجوي "كينجال"، "أفانغارد" "بوريفيستنيك"، ومنظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" والغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون".