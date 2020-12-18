خبراء: بفضل رأس حربي خارق الصواريخ الروسية تصل إلى أي هدف في أمريكا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أن المضادات الصاروخية الأمريكية لا تشكل عقبة أمام الأسلحة الصاروخية الروسية الجديدة وخاصة نظام "أفانغارد" الذي يستطيع أن يطير بسرعة تزيد على 20 ماخا، أي 20 مثل سرعة الصوت تقريبا، أو حوالي 25 ألف كيلومتر في الساعة.

و"أفانغارد" هو رأس حربي لصاروخ "أو إر-100إر أو تي تي خا" يمكنه أن يطير إلى هدف محدد بشكل انفرادي بعد أن ينفصل عن الصاروخ. وقد تم تزويد أحد أفواج قوات الصواريخ الروسية بالصواريخ المزودة برؤوس "أفانغارد". وباشر هذا الفوج مهمته القتالية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يقول الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي في حديثه لـ"سبوتنيك" تعقيبا على ما أعلنه الرئيس بوتين إن المطلوب، حتى يصيب الصاروخ المضاد هدفه، توجيهه إلى نقطة محددة على مسار الصاروخ المزمع تدميره، أي أن المطلوب أولا تحديد مسار الهدف، ثم يجب أن يتوجه الصاروخ المضاد إلى نقطة محددة على مسار الهدف لكي يعترضه هناك. ومن المستحيل إنجاز ذلك عندما يكون "أفانغارد" هو الهدف لسبب بسيط هو أن "أفانغارد" يطير بسرعة هائلة تبلغ عدة كيلومترات في الثانية حتى أن اعتراضه يتطلب القيام بحركات لا يقدر عليها أي صاروخ مضاد ولا يستطيع أن يتحمل أعباءها.

وهناك سلاح روسي آخر لا يمكن حتى للولايات المتحدة الأمريكية أن تواجهه هو صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يستطيع أن يحلق إلى أي مسافة ويمكنه بالتالي أن يصل إلى هدفه من جهة لا تغطيها الشبكة المخصصة لاصطياد الصواريخ. وقال الخبير موراخوفسكي إن تأمين الحماية من هذا الصاروخ يتطلب إحاطة كل أراضي البلد بالشبكات الواقية، أي أن الأمر يحتاج إلى اعتمادات لا تستطيع حتى الولايات المتحدة أن ترصدها.

وأكد الخبير أن روسيا صنعت هذه الأسلحة للدفاع عن النفس وليس للهجوم.

من جانبه قال خبير عسكري روسي آخر هو إيغور كوروتشينكو إن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات تستطيع أن تتجاوز مضادات الصواريخ بفضل رأس "أفانغارد"، مشيرا إلى أن حتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنشئ ما يقدر على اعتراض الصواريخ المزودة برأس "أفانغارد".