القوات الجوية الروسية تتزود بطائرات جديدة من نوع "إيليوشين"

تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء طائرات من طراز "إيل-78إم-90أ".

وطائرة "إيل-78إم-90أ" هي الطائرة الصهريج المخصصة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، وهي طائرة جديدة مزودة بمنظومة أجهزة القيادة والملاحة الجديدة و4 محركات من الجيل الجديد "بي إس-90أ-76"، وينتجها مصنع "أفياستار" في مدينة أوليانوفسك. وكابينتها مجهزة لتخفيف الأعباء التي تواجه الطيارين وتعزيز الحفاظ على سلامة الرحلة.

وتستطيع طائرة "إيل-78إم-90أ" أن تزود طائرتين بالوقود في الجو في آن واحد و4 طائرات على الأرض.

وستحصل القوات الجوية الروسية على 10 طائرات من هذا الطراز بموجب العقد الذي تم توقيعه أثناء قيام نائب وزير الدفاع، أليكسي كريفوروتشكو، بزيارة إلى مصنع "أفياستار".

وتفقد نائب وزير الدفاع أثناء وجوده في مصنع "أفياستار" عملية تصنيع طائرات النقل العسكري "إيل-76إم دي-90أ". وقد خرج من المصنع نموذج تجريبي لهذه الطائرة.