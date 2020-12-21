مقاتلة الجيل الخامس الروسية بمحرك واحد... وتوقعات بالنجاح

لاقت مخططات إنشاء مقاتلة روسية جديدة من الجيل الخامس اهتماما دوليا واسعا، ومن المتوقع أن تكون هناك أوجه شبه كثيرة بين مقاتلة الجيل الخامس الروسية التي كانت قد خرجت إلى حيز الوجود "سو-57" والطائرة الجديدة، من أبرزها احتواؤهما على محرك من نفس الطراز.

وبحسب مجلة "ميلتري ووتش" هناك فارق هام وكبير بينهما هو أن طائرة "سو-57" ذات محركين ونظيرتها الخفيفة المنتظرة ذات محرك واحد.

وكان رئيس مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي تتبع لها مصانع عسكرية وشركة تصدير الأسلحة الروسية هو الذي أعلن خطة إنشاء مقاتلة جديدة من الجيل الخامس.

وأشار سيرغي تشيميزوف، رئيس "روستيخ"، خلال مؤتمره الصحفي أنهم يدرسون إمكانية إنشاء مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، مشيرا إلى أنهم ينتظرون لها مستقبلا ناجحا.

ولفت إلى أنهم يبحثون إمكانية الدخول في تعاون مع دولة أو دول أجنبية لصنع الطائرة الجديدة وهو ما سيمنح صانعها الحق في بيعها إلى الدول الأخرى.

ويُتوقع أن تكون الطائرة المنتظرة منخفضة الثمن ولذلك يمكنها أن تنافس مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35" التي هي الطائرة المقاتلة الأكثر مبيعا في العالم الآن حسب "ميلتري ووتش".