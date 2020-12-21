"إف - 35" تتزود بالوقود في الجو... صور

تعد عمليات التزود بالوقود من أكثر العمليات خطورة بالنسبة للطيران الحربي، وتتطلب احترافية كبيرة من الطيارين لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يسبب كارثة.

ورغم التطوير الكبير لمقاتلات "إف - 35" الأمريكية، إلى أن واحدة منها تحطمت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.

Joint Force Fuel Up ⛽



A @USMC #F35B receives fuel from a @usairforce KC-10 Extender during an Agile Combat Employment (ACE) exercise.



The ACE exercise was designed to train personnel to operate more effectively in a contested environment. pic.twitter.com/Wyfnx9DByu — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) December 21, 2020

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية صورا ترصد تزود إحدى الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بالوقود في الجو بواسطة طائرات "كيه سي - 10" أثناء أحد التدريبات العسكرية.

ولفتت الصفحة الرسمية إلى أن الهدف من التدريب العسكري الذي تشارك فيه مقاتلات "إف - 35" هي زيادة كفاءة قادة الطائرات الحربية في العمل في بيئات مختلفة وتحت ظروف استثنائية.