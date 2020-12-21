بالأرقام... مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني

قال مصدر حكومي سوداني إن القوات المسلحة السودانية، استعادت جميع المناطق التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من أديس أبابا، منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وتابع المصدر، في تصريحات لـ "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الجيش السوداني استطاع السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض والأسرة إضافة إلى جبل الطيور وخور شين وقلع اللبان".

واتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي والمليشيات المدعومة منه، بنصب كمين لعناصره التي كانت تُمشط محيط جبل أبو طيور، الأسبوع الماضي، متسببة في سقوط قتلى وجرحى بين جنوده.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، الخميس الماضي، إن حكومته تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني، ترصد القدرات العسكرية التقليدية لكل منهما وفقا للإحصائيات المعلنة.

يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 60 عالميا بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 76 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا للموقع الأمريكي.

يتجاوز تعداد سكان إثيوبيا 108 ملايين نسمة مقابل 43 مليون نسمة تعداد سكان السودان.

ويصلح للخدمة العسكرية في إثيوبيا 25 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.9 مليون شخص، مقابل 15 مليون نسمة بينهم 1.1 مليون شخص يصلون إلى سن التجنيد سنويا في السودان.

وتتكون قوات الجيش الإثيوبي من 162 ألف جندي ولا توجد لديهم قوات احتياطية، مقابل 104 آلاف جندي عامل في السودان إضافة إلى 85 ألف في قوات الاحتياط.

وبينما لا تتجاوز ميزانية دفاع الجيش الإثيوبي 350 مليون دولار، فإن ميزانية الجيش السوداني مليارين و470 مليون دولار.

وتمتلك إثيوبيا 86 طائرة حربية بينها 24 مقاتلة و9 طائرات نقل عسكري و20 طائرة تدريب، و33 مروحية 8 منها هجومية.

© REUTERS / Hussein Malla الجيش السوداني

يمتلك الجيش السوداني 190 طائرة بينها 46 مقاتلة و38 طائرة هجومية و22 طائرة نقل عسكري و11 طائرة تدريب و73 مروحية بينهما 43 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الإثيوبي 400 دبابة و114 مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و650 مدفعا ميدانيا و183 راجمة صواريخ.

أم الجيش السوداني فيمتلك 690 دبابة و400 مدرعة و10 مدافع ذاتية الحركة، ولا يمتلك مدافع ميدان أو راجمات صواريخ.

وبينما لا تمتلك إثيوبيا أسطولا بحريا، فإن أسطول الجيش السوداني يتكون من 18 سفينة حربية بينها 12 سفينة حماية ساحلية.

ويوجد في إثيوبيا 57 مطارا مقابل 74 مطارا في السودان.

وبينما تصل مساحة إثيوبيا إلى أكثر من 1.1 مليون كم مربع، فإن مساحة السودان تتجاوز 1.8 مليون كم مربع.