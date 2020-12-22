أسرع صاروخ في العالم... الدفاع الروسية تكشف عن سرعة "أفانغارد"

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن معلومات وتفاصيل جديدة متعلقة بأنظمة الصواريخ الروسية الجديدة "أفانغارد" الأسرع من الصوت.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن الصواريخ الروسية من طراز "أفانغارد" الفائقة لسرعة الصوت قد تصل إلى 28 درجة ماخ (لقياس سرعة الصوت).

وأضاف البيان قائلا: "إن سرعة الصاروخ تتزايد بمساعدة الأجنحة الانزلاقية الموجودة على الصاروخ ما يوفر له سرعة إضافية تبلغ نحو 7.5 كيلومترات في الثانية تقريبا".

وبحسب البيان يختلف هذا المؤشر على ارتفاعات الأرض ومكان إطلاقه، مشيرا أن "الهواء على السطح يكون أكثر كثافة منه في الارتفاع مباشرة على سطح الأرض".

واحد ماخ يساوي 340 مترا في الثانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر لحظة نقل ووضع صواريخ "أفانغارد" على منصات إطلاق في مقاطعة أورينبورغ.

وفقا للرئيس الروسي، فإن "نظام أفانغارد المزود بوحدة مناورة تفوق سرعة الصوت، تتحرك بسرعة أعلى 27 مرة من سرعة الصوت".

وشدد بوتين على أن منظومة "أفانغارد" هي نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتحرك نحو الهدف "مثل النيزك" وتقوم بمناورات يجعلها غير معرضة لأي وسيلة دفاع جوي أوصاروخي.