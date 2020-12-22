مقاتلة "سو- 30" روسية تعترض طائرة عسكرية يابانية اقتربت من الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام مقاتلة روسية من طراز "سو-30" باعتراض طائرة دورية "أو آر 3 سي" تابعة لسلاح الجو الياباني فوق مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع إن مركز مراقبة الأجواء الروسية رصد اليوم الثلاثاء، هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر أوخوتسك.

وتابعت "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز "سوخوي 30" تابعة للدفاع الجوي في القوات الجوية المشتركة بالمنطقة العسكرية الشرقية، وذلك لمنع انتهاك السيادة الجوية".

وفي التاسع عشر من شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية اليابانية أرسلت مقاتلاتها لمرافقة طائرتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95إم إس" خلال طلعة مجدولة فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ.

وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو- 95 إم إس"، برحلة مخططة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وشمال غرب المحيط الهادئ. واستغرقت الرحلة أكثر من سبع ساعات. في مراحل معينة من خط السير، كانت الطائرات الروسية مصحوبة بمقاتلات تابعة للقوات الجوية اليابانية".

ويحلق الطيران الروسي الاستراتيجي بشكل منتظم فوق المياه المحايدة للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. وبحسب وزارة الدفاع، تتم جميع الطلعات الجوية "بما يتفق بدقة مع المعايير الدولية".