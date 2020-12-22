"تدريب الشيطان"... جنود يتدربون في درجة حرارة 35 تحت الصفر... فيديو

تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، يتجاوز عدد جنوده العاملون 2.1 مليون جندي، إضافة إلى أكثر من نصف مليون جندي احتياطي، ويخضع جنودها لتدريبات قاسية من أجل رفع كفاءتهم القتالية.

ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة تضم 138 جيشا، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ويتدرب جنود الجيش الصيني على مختلف الأسلحة برا وبحرا وجوا، بينما يتلقى جنود القوات الخاصة تدريبات أكثر قسوة لزيادة قدرتهم على تحمل أسوأ الظروف التي يمكن أن يواجهوها وقت الحرب.

ومن بين التدريبات التي يتلقاها الجنود هو التدريب على العمل في أجواء شديدة البرودة مثل المناطق التي تقل حرارتها عن 35 درجة تحت الصفر.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، مقطع فيديو، قالت إنه لتدريبات مجموعة من جنود الجيش الصيني لاختبار كفاءتهم البدنية والقتالية.

"تدريب الشيطان" للجنود الصينيين في مقاطعة #شينجيانغ في درجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية تحت الصفر... #الصين pic.twitter.com/aO4qzEqY9J — CGTN Arabic (@cgtnarabic) December 22, 2020

ولفتت إلى أن هذا التدريب يحمل اسم "تدريب الشيطان" ويشارك فيه الجنود الصينيون في مقاطعة شينجيانغ في درجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية تحت الصفر.