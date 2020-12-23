البحرية السعودية تدشن مروحيات قتالية جديدة… فيديو

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية مقطع فيديو يرصد لحظة تدشين الطائرات العمودية، في مطار القوات البحرية بالجبيل بحضور الفريق الركن فھد الغفيلي، قائد القوات البحرية ، الفريق صامويل بابارو، قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلفـة.

ولفتت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن الفريق الركن الغفيلي، أعرب خلال حفل التدشين عن فخر القوات البحرية الملكية السعودية بانضمام تلك الطائرات تماشيا مع الأھداف الاستراتیجیة للرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع السعودية.

ولفت الغفيلي إلى أن "هذا النوع من الطائرات يمتلك أحدث التقنيات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية والأهداف المتحركة تحت الماء مثل الغواصات".

وتابع: "هذه الطائرات يمكنها تنفيذ جميع المهام مع السفن الحربية في مختلف الأحوال الجوية مما يعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات وتعزيز الأمن البحري".