روسيا ترسل فرقاطة متسلحة بصواريخ "كاليبر" إلى البحر المتوسط

وقال جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية، اليوم الخميس، إن فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" غادرت البحر الأسود وتعبر الآن مضيقي البوسفور والدردنيل.

وستنضم فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط بصفة مستمرة. وأشار جهاز الإعلام إلى أن فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" ستحل محل فرقاطة "أدميرال أسين" ضمن مجموعة القطع البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وانضمت فرقاطة "أدميرال أسين" إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتستطيع فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش"، وهي إحدى وحدات الأسطول الروسي في البحر الأسود، أن تسير بسرعة 30 عقدة بحرية. ويشمل تسليحها بصواريخ "كاليبر" و"شتيل 1" ومجموعة "بالاش" الصاروخية المدفعية.

وكانت البحرية الروسية قد كشفت عن قدرات صواريخ "كاليبر" عندما استخدمتها لقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.