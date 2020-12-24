"كلاشينكوف" تنتهي من تجارب نظام الصواريخ المضادة للطائرات لمنظومة "ستريلا-10 إم"

أعلنت مؤسسة "كلاشينكوف" الروسية، عن اكتمال الاختبارات الميدانية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات لمنظومة "ستريلا-10 إم" بنجاح في موقع اختبار دونغوز في منطقة أورينبورغ.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت المؤسسة لوكالة "سبوتنيك": "بأن الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات "ستريلا 9إم333" تم تصميمها لضرب الطائرات على ارتفاع منخفض والمروحيات في أي وقت من السنة، حتى في ظل إطلاق العناصر المشوشة البصرية وغيرها، فضلا عن الطائرات الموجهة عن بعد وصواريخ كروز".

وللصاروخ ثلاثة أنماط توجيه ذاتية: الموجات الضوئية والأشعة تحت الحمراء والتشويش، وهي أهم خاصية له تميزه على الصواريخ الأخرى من هذه الفئة. الصاروخ الموجه المضاد للطائرات "ستريلا 9إم333" يسمح بإطلاق النار على مبدأ "اطلق وانس".

كما أشارت المؤسسة إلى أنه تم بدأ الإنتاج التسلسلي للمنتج لمصلحة وزارة الدفاع الروسية.

يشار إلى أن منظومة "ستريلا-10 إم" التي تم تصميمها في بداية السبعينيات من القرن الماضي باتت تتقادم، وقد أعلنت روسيا وبيلاروسيا عام 2015 أنهما في صدد تحديث العمل المشترك على تحديث المنظومة.

وكانت نظم "ستريلا-10" النظم الأكثر إنتاجا في الاتحاد السوفياتي، إذ تم إنتاج أكثر من 700 قطعة حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي و تصدير أكثر من 400 منها.