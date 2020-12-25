القوات الجوية الروسية تتسلم أول مقاتلة من طراز "سو-57" الحديثة

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم تسليم أول مقاتلة "سو-57" إلى القوات الجوية الفضائية الروسية".

يذكر أن الطائرة من طراز "سوخوي - 57" وهي مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء، وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة. وأعلنت وزارة الدفاع مرارًا أن "سوخوي – 57" اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.