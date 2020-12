حملة أمريكا العاصفة لتطوير أسلحة فرط صوتية ناجمة عن جرح في كبرياء واشنطن

وقال يرماكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن "الحاجة لامتلاك مثل هذه الأنظمة بالنسبة لروسيا "كانت تمليها اعتبارات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في سياق انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية وتعزيز الأمريكيين غير المحدود لقدراتهم الاستراتيجية المضادة للصواريخ".

