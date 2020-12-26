صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت يخضع لاختبارات عام 2021

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، إن الاختبارات الرسمية لصاروخ تسيركون الأسرع من الصوت ستبدأ في عام 2021، حيث سيتم إجراء ما لا يقل عن سبع عمليات إطلاق للصاروخ من الفرقاطة الأدميرال غورشكوف والغواصة النووية سيفيرودفينسك.

وأوضح المصدر للإعلام الروسي: "ستبدأ اختبارات رسمية للصاروخ على مستوى الدولة، بعد الانتهاء من اختبارات التشغيل والتأكد من عمل المعدات في عام 2021. في الوقت نفسه سيتم إجراء عمليتي إطلاق أخريين كجزء من اختبارات التشغيل".

ووفقًا للممصدر، "في المجموع سيتم إجراء، أربع عمليات إطلاق لصاروخ من طراز تسيركون من فرقاطة الأدميرال غورشكوف التابعة للأسطول الشمالي، في النصف الأول من عام 2021. وأضاف، ستبدأ اختبارات التشغيل من الغواصة النووية سيفيرودفينسك اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2021. حيث سيتم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق على الأقل".

في وقت سابق، أجرت فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غورشكوف" تجربة إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" من البحر الأبيض على هدف ساحلي تجاوزت سرعته 8 ماخ.

وتبلغ سرعة "تسيركون" (6-8 مرات أعلى من سرعة الصوت) ويمكنها ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 500 كم.