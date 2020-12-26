ترحيب الأمم المتحدة بعملية تبادل الأسرى بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق

وقالت البعثة عبر تغريدة لها على موقعها الرسمي "تويتر"، إنها "ترحب بالنجاح الكبير الذي تحقق اليوم والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تمت بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء"، وفقا لما نقلته وكالة "وال" الليبية.

وأضافت بأنها "تحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بينهما في 23 أكتوبر/تشرين الأول بجنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق".

1/2 UNSMIL welcomes the remarkable success registered today by the exchange of prisoners from both sides under the supervision of the Joint Military Commission (5+5), and thanks to the good offices of the tribal sheikhs and elders. pic.twitter.com/AiVEWyVONG — UNSMIL (@UNSMILibya) December 25, 2020

من جهته، قال المنسق الأمني للعملية، آمر "كتيبة شهداء صبراتة" محمد المعري، للأناضول: "استبدلنا 33 أسيرا تابعا لمليشيات حفتر، مقابل 15 من قواتنا، بجهود من أعيان صبراتة والزنتان وإشراف اللجنة العسكرية".

ومنذ سنوات، وليبيا تعاني من الصراع المسلح، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل مستمر إلى الآن.