نائب وزير الدفاع يوضح لماذا تنشئ روسيا قاعدة الإمداد البحرية في السودان

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن إنشاء قاعدة القوات البحرية الروسية للإمداد في السودان ينصب في إطار تطوير التعاون العسكري المشترك بين روسيا والسودان.

ونوه فومين في حديثه للصحيفة الروسية الرسمية "روسيسكايا غازيتا" إلى أن التعاون العسكري بين روسيا والسودان يهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين الدفاعية.

وقال فومين: "تتصرف روسيا إبان إقامة منشآت قواتها البحرية في الخارج من منطلق الحرص على تحقيق مصالحها في المحيط العالمي، ولا تضع نصب عينيها اعتداء على أية دولة".

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن روسيا ترى لها مصلحة في الوجود العسكري في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والمخدرات وتجارة العبيد وتأمين الملاحة.

وسيسمح افتتاح قاعدة الإمداد في السودان للأسطول الروسي بتهيئة الظروف المناسبة للنشاط البحري الآمن لروسيا والدول الأخرى.

وأضاف نائب وزير الدفاع أن إنشاء قاعدة الإمداد البحرية في السودان سيسمح أيضا بتهيئة الظروف المناسبة لتزويد سفن الأسطول البحري العسكري الروسي التي تعبر البحر الأحمر أثناء قيامها بالمهام القتالية بما يلزمها.

ويتم إنشاء قاعدة القوات البحرية الروسية للإمداد في السودان بموجب الاتفاقية التي وقعتها روسيا والسودان في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2020 والتي تسمح بتواجد 300 شخص و4 سفن تابعة للأسطول الروسي في هذه القاعدة.