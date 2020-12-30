اليابانيون ينبهرون بمقاتلات "سو-57" الروسية

وكتب أحد المستخدمين، واصفا المقاتلة، "محركها قوي، وتتميز بتحكم ممتاز وطياروها ممتازون. وعلى ما يبدو، ستكون جيدة في وضع القتال الحقيقي".

ودرس المستخدمون اليابانيون بالتفصيل جميع صور المقاتلة المتوفرة على الإنترنت.

وأضاف أحد المعلقين أن "مقاتلات سوخوي لديها صورة ظلية فريدة خاصة بها، وتبدو رائعة للغاية".

توصل الكثيرون إلى استنتاج أن روسيا طورت طائرة ممتازة، سواء من حيث القدرة على التحكم أو من حيث أداء المهام القتالية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن هذا النموذج مخصص للدفاع عن أراضي روسيا على وجه التحديد، حيث يمكنها الاستفادة من المزايا الجغرافية.

وأشار المستخدم "سو": "المقاتلات الروسية رشيقة وجميلة. تبدو أفضل بكثير من المقاتلات الأمريكية. وسيكون من الأفضل لو اشترت قوات الدفاع اليابانية طائرات روسية. لكن هذا غير واقعي".

يذكر أن الطائرة من طراز "سو - 57" وهي مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء، وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة. وأعلنت وزارة الدفاع مرارًا أن "سوخوي – 57" اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.