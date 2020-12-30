كيف تجعل روسيا مقاتلتها من الجيل الخامس خفية

رأى خبراء أجانب في وقت سابق أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" تفتقر إلى ما يجعلها طائرة خفية بشكل كامل.

ولكن غيَّر المتشككون رأيهم بعد أن رأوا صورا جديدة يظهر فيها النموذج العملي لطائرة "سو-57" . وتبين من هذه الصور أن الطائرة تتمتع بالكثير مما يقلل بصمتها الرادارية وفقا لـ"ميلتري ووتش ماغازين".

فمثلا، توضع على مآخذ الهواء شبكة جديدة مصنوعة من المادة التي تمتص موجات الرادار.

ورأى بعض الخبراء الغربيين في وقت سابق أن وجود المحساس دون الأحمر في مقدمة طائرة"سو-57" يزيد من بصمتها الرادارية. وإذا كانت هناك مشكلة فقد تم حلها بمساعدة نفس المادة الممتصة لموجات الرادار التي تقلل ارتداد إشارات الرادار الكاشفة بنسبة 30 في المائة، وتوفر الحماية للطيارين من الإشعاع الحراري وفوق البنفسجي.

يشار إلى أن المحساس دون الأحمر في مقدمة طائرة "سو-57" يسمح لها بتنفيذ المهام القتالية دون استخدام الرادار على المسافات المتوسطة والقريبة وهو ما تفتقره مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-22".

وإلى ذلك، كشف نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن القوات الجوية الروسية تبحث شراء المزيد من طائرات "سو-57".

وكانت القوات الجوية الروسية قد تعاقدت في عام 2019 على شراء 76 طائرة من طراز "سو-57"، وبدأت أخيرا تتسلمها.