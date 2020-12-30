مقاتلات إف - 35 "إيه وبي" تنفذ تدريبا مشتركا في إيطاليا... صور

تنتمي مقاتلات "إف - 35" للجيل الخامس من الطائرات الحربية، وهي طائرات شبحية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.

ويضم برنامج إنتاج الطائرة العديد من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي حصلت قواتها الجوية على عدد من هذا الطائرات إضافة إلى حلفائها ومنهم إيطاليا.

#F35in2020: An Italian F-35A and F-35B conducted a training mission together in their “Beast Mode” weapons configuration for the first time in November. The #F35A and #F35B mix gives our Italian allies unmatched 5th gen operational flexibility. pic.twitter.com/MsuiR3wcMz — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) December 30, 2020

ونشرت الصفحة الخاصة ببرنامج "إف - 35" على "تويتر" صورا قالت إنها ترصد جانبا من تدريب مشترك شاركت فيه نسختان مختلفتان من مقاتلات "إف - 35" وكلاهما ينتمي للقوات الجوية الإيطالية.

وقالت الصفحة إن مقاتلات "إف 35 إيه"، نسخة تقلع وتهبط مثل الطائرات التقليدية على مدارج طويلة، ومقاتلات "إف 35 بي"، نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي، شاركتا في التدريب.

وتم إنتاج 3 نسخ من الطائرة تشمل أيضا النسخة "إف - 35 سي" المخصصة للعمل على متن حاملات الطائرات.