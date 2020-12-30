روسيا تستعد لتسليم قاذفات صواريخ مطوّرة إلى قواتها الجوية

يتوقع نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات جديدة من طراز "تو-160" في عام 2021.

وذكر نائب وزير الدفاع في حديثه لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن العمل على صنع الطائرات الجديدة المعدلة، من طراز "تو-160" التي تعاقدت وزارة الدفاع على شرائها جار، وأشار إلى أن القوات تنتظر وصول هذه الطائرات في العام المقبل.

وأضاف أن عدد هذه الطائرات التي تملكها القوات الجوية الروسية سيرتفع مرة ونصف المرة خلال الأعوام السبعة القادمة.

وخرجت طائرة "تو-160"، وهي قاذفة الصواريخ، إلى حيز الوجود في القرن الماضي. وقررت روسيا أخيرا أن تستأنف إنتاج طائرات "تو-160" لتنتج طائرات مطوّرة معدلة تحمل اسم "تو-160إم".

وقد خرجت الطائرة الأولى من طراز "تو-160إم" من أحد مصانع طائرات "توبوليف"، وأنجزت رحلتها الجوية الأولى في فبراير/شباط 2020.