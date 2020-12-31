فرقاطة "الجلالة" الجديدة تنضم للقوات البحرية المصرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الفرقاطة "الجلالة " من طراز ( فريم بيرجامینى) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري في بيان: "وصلت الفرقاطة الأولى من طراز (فريم بيرجامینی) التى تم بناؤها بشركة (فينكانتيري) الإيطالية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية"، مشيرا إلى أنها تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية".

وتابع البيان: "الفرقاطة (الجلالة) هي واحدة من أصل فرقاطتين من طراز (فريم) تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا مما يعكس رؤية القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات".

وأوضحت: "تتميز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري (نحو 11 ألف كلم) وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب".

ولفت البيان إلى أن "هذه الخصائص تجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر".

ونوه إلى أنه "تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار".

وقال البيان إن الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.

ولفت قائد القوات البحرية إلى أن "القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، موضحا أن الفرقاطة الجديدة تعد ضمن الوحدات الأكثر تطورا فى القوات البحرية المصرية بما تمثله من قوة ردع للحفاظ على السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية ودعم أمن قناة السويس فى ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة".