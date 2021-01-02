الدفاع الأمريكية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن مقاتلات "إف 35"

كشفت وكالة أمريكية، اليوم السبت، عن اتخاذ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قرار بتأجيل إنتاج مقاتلات "إف 35" الحديثة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن هذا القرار المفاجئ يأتي بسبب الاختبارات الفاشلة للمقاتلة الحديثة، حيث كان من المفترض إجراء تجارب في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن الدفاع الأمريكية قررت تجميد المبلغ المقرر لإنتاج الطائرة والذي يبلغ نحو 398 مليار دولار وتم تأجيل ذلك إلى مارس/أذار 2021.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيسيكا ماكسويل، إن "تأجيل الاختبارات بسبب مشاكل فنية وبسبب انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

واعتبر محللون أمريكيون أن هذا التأجيل قد يؤدي إلى إطالة الوقت المطلوب لإعادة الاختبارات مع مجيء الرئيس بايدن إلى الرئاسة.

وحصل الجيش الأمريكي على 570 مقاتلة من طراز F-35 وفقًا للبرنامج الحالي، والذي ينص على إنتاج 3200 وحدة. ومع ذلك، لا يعتبر هذا إنتاجًا ضخما واسع النطاق: وتطلق الوكالة على المرحلة الحالية "إنتاجية منخفضة".