الدفاع الروسية تعلن تطوير طائرات مسيرة للقضاء على عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي ستتسلم نظام طائرات مسيرة للاستطلاع والقضاء على عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يجري تطوير مجمع آلي متعدد الوظائف للحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية لصالح قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية".

وتابع البيان: "المجمع سيصمم لتنفيذ مجموعة كاملة من الإجراءات بهدف الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي على الأرض، واتخاذ إجراءات للقضاء على عواقب استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل في زمن الحرب".

وأشار البيان إلى أن المجمع متعدد الوظائف سيشمل منصات آلية أرضية ومركبات جوية بدون طيار.

وتعتبر قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية قوات خاصة لاتخاذ الإجراءات الأكثر تعقيدا والموجهة للتقليل من حجم خسائر التجمعات والتشكيلات التابعة للقوات البرية وتامين قيامهم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة لها في ظروف التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالإضافة إلى رفع درجة قدرتها على مقاومة الأسلحة الدقيقة وغيرها.