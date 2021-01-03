"ترسانة الصدمة" أبرز الأسلحة الروسية المنتظرة خلال عام 2021

تستمر روسيا بتطوير ترسانتها العسكرية وذلك من خلال تطوير قواتها البحرية والجوية والبرية حيث سيتلقى الجيش الروسي نحو ألاف المعدات والأسلحة العسكرية الجديدة خلال عام 2021.

وتشير التقارير العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بصدد تسلم 32 سفينة عسكرية مختلفة ومنها طرادات من طراز "كنياز أوليغ" و"سوفوروف"، وغواصيتين نوويتين استراتيجيتين من طراز "بوراي- أ"، بالإضافة إلى صواريخ باليستية مطورة ومحسنة من طراز "بولافا".

كما سيحصل الأسطول البحري الشمالي الروسي على غواصة جديدة من طراز "فارشافيانكا" العاملة على الديزل والكهرباء والتي ستنضم إلى أسطول الغواصات المماثل الذي يخدم في البحر الأسود.

أما الأسطول البحري التابع للمحيط الهادئ يتوقع الحصول على طرادات عسكرية من طراز "ريزكي" و"رتيفني" التي برزت بخدمتها ونجحت في جميع مهماتها العسكرية في المنطقة.

ومن المتوقع تزويد هذه الطرادات بقاذفات وصواريخ مضادة للسفن وتجهيز كل منها برأس حربي يبلغ وزنه 145 كيلوغرامًا ويصل إلى أهداف على مسافة تزيد عن 250 كيلومترًا مع امكانية الطردات على حمل صواريخ "كاليبر".

كما سيتم تجديد وتطويرالسفن الصاروخية الصغيرة التي تستخدمها القوات البحرية الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين التي ستتزود بصواريخ "كاليبر" وأخرى بصواريخ "غرايفورون" التي تخضع لاختبارات خاصة.

كما سيتم تعزيز البحرية بسفن تحمل صواريخ صغيرة من طراز "كاراكورت" التي يبلغ وزنها 800 طن مخصصة للعمليات في المنطقة البحرية القريبة. وكما ستحصل القوات المسلحة على مدفع "أكا 76" ومضادات الطائرات من طراز "أكا- 630" والعديد من أنظمة "بانتسير" الدفاعية الصاروخية.

كما ستتلقى القوات الصاروخية الاستراتيجية 13 نظامًا صاروخيًا من طراز "يارس" العابر للقارات و"أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الانتهاء من بناء البنية التحتية لهم في مدن كوزيلسك وياسني وأوزور ونوفوسيبيرسك ويوشكار-أولا.

كما باتت وزارة الدفاع على موعد من تسلم صواريخ استراتيجية من طراز "سارمات" الاستراتيجي حيث سيتم تثبته في المنطقة الشمالية الروسية.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض خصائص الأنظمة الصاروخية التي يبلغ وزنها 200 طن ويصل مدها إلى 18 ألف كيلومتر.

أما القوات الجوية الروسية فهي بصدد تسلم مقاتلات من طراز "سو 34 أم" التي لاقت نجاحا كبيرا في العمليات الجوية في سوريا. بالإضافة إلى انتظار قاذفات القنابل الاستراتيجية طراز "تو 160 إم" التي تتميز بأجهزة اتصال الكترونية.

كما تولي روسيا اهتماما خاصا لتكنولوجيا الطائرات المروحية حيث من المتوقع أن تتسلم القوات الجوية عشر مروحيات قتالية من طراز "مي- 8 أم" المجهزة بأحدث الأسلحة ومزودة بمادة التيتانيوم.

كما سيتسلم الجيش الروسي جيل الجديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 500 بروميثيوس". وهي عبارة عن منظومة صواريخ ذات مدى إطلاق كبير، وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ وعلى اعتراض الصواريخ البالستية. بالإضافة إلى تزويد القوات الصاروخية بأنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-350" الذي قادرا على تدمير ليس فقط الأهداف الباليستية فحسب، بل الأهداف الأيروديناميكية أيضا (الطائرات والمروحيات والأهداف الجوية الأخرى)، بالإضافة إلى الصواريخ المجنحة.