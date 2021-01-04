أشهر فرق القوات الخاصة في العالم وطرق اختيار أفرادها

وكثيرا ما تكلف هذه الوحدات بمهام خلف خطوط العدو في المعارك كتدمير أهداف ذات أهمية استراتيجية محددة، كما تكلف بجميع العمليات الخطرة أهمها تخليص الرهائن، أو فك حصار وإنقاذ وحدات عسكرية من أوضاع صعبة.

القوات الخاصة البريطانية

تعتبر SAS البريطانية واحدة من أفضل القوات الخاصة في العالم. تأسست عام 1941، واكتسبت خبرة قتالية واسعة. قاتلت القوات البريطانية الخاصة في الحرب العالمية الثانية في كوريا ونفذت عمليات سرية في بورنيو وعمان واليمن وأيرلندا الشمالية وعملت في العراق وليبيا.

لم تتعرض الخدمة الجوية الخاصة حتى الآن لهزيمة أو فشل كبير. هذا يرجع إلى حد كبير إلى الاختيار القاسي للمرشحين.

يتم تجنيد الوافدين الجدد إلى SAS مرتين في السنة، في الشتاء والصيف، 200 شخص لكل موسم، مع إعطاء الأفضلية للمظليين ومشاة البحرية. يجتازون اختبارات اللياقة البدنية الأولية، وبعد ذلك يشرعون في أصعب مرحلة مدتها خمسة أسابيع: مسيرات يومية على أرض وعرة، مع زيادة المسافة باستمرار في الختام، صعود 65 كيلومترا بأقصى سرعة (وزن الجهاز حوالي 25 كيلوغراما) إلى قمة جبل Pen-i-Fan والنزول منه في غضون 20 ساعة فقط.

والخطوة التالية هي دورة البقاء على قيد الحياة في أدغال بليز أو بروناي أو ماليزيا. هناك يتعلم المظليون التنقل على الأرض، وتجهيز المخابئ والقواعد المؤقتة، وإخفاء أنفسهم بشكل صحيح. ثم يتم تقسيم المرشحين إلى فرق ومحاولة الاختباء في الغابة من مجموعات البحث التي من المفترض أن تلتقطهم.

أخيرا اختبار للاستقرار النفسي. حيث يتم استجواب الأشخاص لمدة 36 ساعة، في محاولة لاستخراج معلومات مهمة، وبالعادة لا يتم اختيار أكثر من 30 شخصا من أصل 200.

القوات الخاصة الأمريكية

شارك جنود القوات الخاصة البحرية الأمريكية في جميع العمليات العسكرية الأمريكية دون استثناء منذ عام 1962. وتعتبر واحدة من أكثر القوات الخاصة احترافا وتجهيزا في العالم. يقبل فقط المواطنين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاما والذين يتمتعون بصحة جيدة، جسدية ونفسية. الاختيار يستمر 19 أسبوعا. التركيز بشكل خاص على التدريب في البحر.

تخصص الأسابيع السبعة الأولى للتدريب البدني العام والتقنيات الخاصة للبقاء في الماء، يتم تعليم المرشحين السباحة مرة أخرى لساعات عديدة في مختلف الظروف منها، السباحة في عاصفة عنيفة، السباحة في محيط جليدي ، السباحة بأيدي مقيدة. الهدف هو التخلص من الخوف من الماء.

ثم تسعة أسابيع من التدريب القتالي المكثف. علاوة على ذلك ، فإن الأحمال تتزايد باستمرار. لذلك، في الأسبوع الأول، يتعين على المرشحين السباحة 300 متر في وقت معين.

أخيرا أسبوع الجحيم الشهير. يتعرض المرشحون لضغط جسدي ونفسي قوي. حيث يسمح لهم النوم أربع ساعات فقط في اليوم، إما مجرد الوقوف أو غطسهم في مستنقع حتى أعناقهم.

القوات الخاصة الروسية

تعتبر قوات "ألفا" الروسية من أكثر القوات الخاصة شهرة في العالم، أنشئت هذه الوحدة لمحاربة الإرهاب سنة 1974، ونجحت بتحرير مئات الرهائن وقتل آلاف الإرهابيين. كما قاتلوا في أفغانستان والشيشان. وبحسب مصادر، يتم إرسال قناصة الوحدة بانتظام لتحسين مهاراتهم. ولا تزال العديد من عمليات "ألفا" مصنفة على أنها سرية.

كما لا يتم الإعلان مسبقا عن طريقة اختيار المقاتلين وتدريباتهم، لكن من المعروف فقط أن المرشح يجب أن يركض لمسافة 100 متر في 12.7 ثانية ، وثلاثة كيلومترات - في 11 دقيقة.

يجب أن يجتاز المرشح معايير القتال بالأيدي وعليه اجتياز ثلاث معارك لمدة ثلاث دقائق ضد مدربين مختلفين. ليس كل شخص قادر على تحمل مثل هذا الاختبار. ثم فحص خاص مع طبيب نفسي يدرس شخصيته، ويستجوبه تحت جهاز كشف الكذب.

بعد التحاقهم بالقوات الخاصة، يتم تدريب المقاتلين على قيادة المركبات المدرعة وتسلق الجبال وتدريب الغوص. يتم تعليمهم التعامل مع جميع أنواع الأسلحة الروسية والأجنبية.

القوات الخاصة البرازيلية

ليس من قبيل المبالغة القول إن تدريب كتيبة العمليات الخاصة البرازيلية (BOPE) المعروفة تحت إسم (Batalhão de Operações Policiais Especiais - "كتيبة عمليات الشرطة الخاصة") واحدة من أكثر القوات احترافية في العالم.

تم تشكيلها في عام 1978. تتمثل المهمة الرئيسية للكتيبة السيطرة على أمن الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو والمشاركة في معارك الشوارع. يشكل مقاتلو (BOPE) تهديدا حقيقيا لتجار المخدرات المحليين وقطاع الطرق. غالبا ما تكون كارتلات المخدرات في أمريكا الجنوبية أفضل تسليحا من الجيوش النظامية.

الاختيار في (BOPE) صعب للغاية، كون الأعداد محدودة يوجد دائما 400 شخص في الوحدة، فهم ببساطة لن يأخذوا المزيد من الأشخاص. الاختبارات في حدود القدرات الجسدية والنفسية.

ويخضع المرشحون لدورات تحضيرية لمدة ستة أسابيع، يتعلم الطلاب العسكريون أساليب الدوريات والقتال في الشوارع. ويتم تخصيص خمسة عشر أسبوعا لقتال معقد في ظروف مختلفة، بما في ذلك الغابات.