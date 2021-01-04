تسجيل
09:27 GMT04 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوات الخاصة الروسية

    أشهر فرق القوات الخاصة في العالم وطرق اختيار أفرادها

    © Sputnik . EGOR EPEMOV
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104384/53/1043845377_0:0:3448:1939_1200x675_80_0_0_84f7a8edd0cb0fbfaa1c4b1abc264410.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202101041047700843-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-/

    تعتبر القوات الخاصة من أهم وحدات الجيش، ويحتاج عناصرها لتدريبات شاقة ولياقة بدنية عالية وحضور ذهني متقدم للقيام بمهام خاصة تعتبر صعبة وعالية الخطورة.

    قفز مظلي
    © Sputnik . Maxim Blinov
    روستيخ: القوات الروسية الخاصة تحصل على "جناح خارق" لاختبار قفز مظلي
    وكثيرا ما تكلف هذه الوحدات بمهام خلف خطوط العدو في المعارك كتدمير أهداف ذات أهمية استراتيجية محددة، كما تكلف بجميع العمليات الخطرة أهمها تخليص الرهائن، أو فك حصار وإنقاذ وحدات عسكرية من أوضاع صعبة.

    القوات الخاصة البريطانية

    تعتبر SAS البريطانية واحدة من أفضل القوات الخاصة في العالم. تأسست عام 1941، واكتسبت خبرة قتالية واسعة. قاتلت القوات البريطانية الخاصة في الحرب العالمية الثانية في كوريا ونفذت عمليات سرية في بورنيو وعمان واليمن وأيرلندا الشمالية وعملت في العراق وليبيا.

    لم تتعرض الخدمة الجوية الخاصة حتى الآن لهزيمة أو فشل كبير. هذا يرجع إلى حد كبير إلى الاختيار القاسي للمرشحين.

    يتم تجنيد الوافدين الجدد إلى SAS مرتين في السنة، في الشتاء والصيف، 200 شخص لكل موسم، مع إعطاء الأفضلية للمظليين ومشاة البحرية. يجتازون اختبارات اللياقة البدنية الأولية، وبعد ذلك يشرعون في أصعب مرحلة مدتها خمسة أسابيع: مسيرات يومية على أرض وعرة، مع زيادة المسافة باستمرار في الختام، صعود 65 كيلومترا بأقصى سرعة (وزن الجهاز حوالي 25 كيلوغراما) إلى قمة جبل Pen-i-Fan والنزول منه في غضون 20 ساعة فقط.

    والخطوة التالية هي دورة البقاء على قيد الحياة في أدغال بليز أو بروناي أو ماليزيا. هناك يتعلم المظليون التنقل على الأرض، وتجهيز المخابئ والقواعد المؤقتة، وإخفاء أنفسهم بشكل صحيح. ثم يتم تقسيم المرشحين إلى فرق ومحاولة الاختباء في الغابة من مجموعات البحث التي من المفترض أن تلتقطهم.

    أخيرا اختبار للاستقرار النفسي. حيث يتم استجواب الأشخاص لمدة 36 ساعة، في محاولة لاستخراج معلومات مهمة، وبالعادة لا يتم اختيار أكثر من 30 شخصا من أصل 200.

    الجيش البريطاني
    © flickr.com / UK Ministry of Defence
    لأول مرة...القوات الخاصة البريطانية تقوم بعملية عسكرية داخل سوريا

    القوات الخاصة الأمريكية

    شارك جنود القوات الخاصة البحرية الأمريكية في جميع العمليات العسكرية الأمريكية دون استثناء منذ عام 1962. وتعتبر واحدة من أكثر القوات الخاصة احترافا وتجهيزا في العالم. يقبل فقط المواطنين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاما والذين يتمتعون بصحة جيدة، جسدية ونفسية. الاختيار يستمر 19 أسبوعا. التركيز بشكل خاص على التدريب في البحر.

    تخصص الأسابيع السبعة الأولى للتدريب البدني العام والتقنيات الخاصة للبقاء في الماء، يتم تعليم المرشحين السباحة مرة أخرى لساعات عديدة في مختلف الظروف منها، السباحة في عاصفة عنيفة، السباحة في محيط جليدي ، السباحة بأيدي مقيدة. الهدف هو التخلص من الخوف من الماء.

    ثم تسعة أسابيع من التدريب القتالي المكثف. علاوة على ذلك ، فإن الأحمال تتزايد باستمرار. لذلك، في الأسبوع الأول، يتعين على المرشحين السباحة 300 متر في وقت معين.

    أخيرا أسبوع الجحيم الشهير. يتعرض المرشحون لضغط جسدي ونفسي قوي. حيث يسمح لهم النوم أربع ساعات فقط في اليوم، إما مجرد الوقوف أو غطسهم في مستنقع حتى أعناقهم.

    القوات الخاصة الروسية

    تعتبر قوات "ألفا" الروسية من أكثر القوات الخاصة شهرة في العالم، أنشئت هذه الوحدة لمحاربة الإرهاب سنة 1974، ونجحت بتحرير مئات الرهائن وقتل آلاف الإرهابيين. كما قاتلوا في أفغانستان والشيشان. وبحسب مصادر، يتم إرسال قناصة الوحدة بانتظام لتحسين مهاراتهم. ولا تزال العديد من عمليات "ألفا" مصنفة على أنها سرية.

    جنود مارينز أمريكيين
    © AFP 2020 / WAKIL KOHSAR
    القوات الخاصة الأمريكية تطور سلاحا جديدا بتقنية الطوربيدات الروسية

    كما لا يتم الإعلان مسبقا عن طريقة اختيار المقاتلين وتدريباتهم، لكن من المعروف فقط أن المرشح يجب أن يركض لمسافة 100 متر في 12.7 ثانية ، وثلاثة كيلومترات - في 11 دقيقة.

    يجب أن يجتاز المرشح معايير القتال بالأيدي وعليه اجتياز ثلاث معارك لمدة ثلاث دقائق ضد مدربين مختلفين. ليس كل شخص قادر على تحمل مثل هذا الاختبار. ثم  فحص خاص مع طبيب نفسي يدرس شخصيته، ويستجوبه تحت جهاز كشف الكذب.

    بعد التحاقهم بالقوات الخاصة، يتم تدريب المقاتلين على قيادة المركبات المدرعة وتسلق الجبال وتدريب الغوص. يتم تعليمهم التعامل مع جميع أنواع الأسلحة الروسية والأجنبية.

    القوات الخاصة البرازيلية

    ليس من قبيل المبالغة القول إن تدريب كتيبة العمليات الخاصة البرازيلية (BOPE) المعروفة تحت إسم (Batalhão de Operações Policiais Especiais - "كتيبة عمليات الشرطة الخاصة") واحدة من أكثر القوات احترافية في العالم.

    تم تشكيلها في عام 1978. تتمثل المهمة الرئيسية للكتيبة السيطرة على أمن الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو والمشاركة في معارك الشوارع. يشكل مقاتلو (BOPE) تهديدا حقيقيا لتجار المخدرات المحليين وقطاع الطرق. غالبا ما تكون كارتلات المخدرات في أمريكا الجنوبية أفضل تسليحا من الجيوش النظامية.

    الاختيار في (BOPE) صعب للغاية، كون الأعداد محدودة يوجد دائما 400 شخص في الوحدة، فهم ببساطة لن يأخذوا المزيد من الأشخاص. الاختبارات في حدود القدرات الجسدية والنفسية.

    ويخضع المرشحون لدورات تحضيرية لمدة ستة أسابيع، يتعلم الطلاب العسكريون أساليب الدوريات والقتال في الشوارع. ويتم تخصيص خمسة عشر أسبوعا لقتال معقد في ظروف مختلفة، بما في ذلك الغابات.

    انظر أيضا:

    القوات الخاصة الأمريكية تطور سلاحا جديدا بتقنية الطوربيدات الروسية
    روستيخ: القوات الروسية الخاصة تحصل على "جناح خارق" لاختبار قفز مظلي
    لأول مرة...القوات الخاصة البريطانية تقوم بعملية عسكرية داخل سوريا
    القوات الروسية الخاصة تتدرب على الإنزال الجوي من دون مظلات...فيديو
    الكلمات الدلالية:
    البرازيل, روسيا, بريطانيا, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك.. كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك