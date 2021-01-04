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    اختفاء 465 قنبلة نووية… 15 معلومة عن السلاح النووي في 2020

    © AFP 2020 / AFP
    رصد عسكري
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    كشفت تقرير عن الأسلحة النووية التي تمتلكها دول العالم في 2020، أن 9 دول فقط تمتلك 13 ألف و400 قنبلة ذرية، بينها أكثر من 3700 قنبلة يمكن إطلاقها خلال دقائق معدودة.

    اختبار قنبلة نووية
    © AP Photo
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    وأوضح التقرير الذي أعده معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وصدر خلال 2020، أن إجمالي عدد القنابل النووية في العالم تراجع بمقدار 465 قنبلة مقارنة بإحصائيات عام 2019، رغم استمرار تطوير قدرات القنابل ووسائل إطلاقها برا وبحرا وجوا.

    وفيما يلي 15 معلومة عن الأسلحة النووية في العالم، والدول التي تملكها وفقا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في 2020:

    1- سجل مخزون الأسلحة النووية في العالم تراجعا ملحوظا رغم زيادة التوترات عالميا خاصة بين القوى العظمى، لكن بعض الدول مستمرة في تطوير تلك الأسلحة سواء في قدرتها أو وسائل إطلاقها.

    2- في بداية 2020 أصبح عدد القنابل النووية في العالم 13 ألف و400 قنبلة مقارنة بـ 13 ألف و865 قنبلة بداية عام 2019.

    طائرات إف - 35 الشبحية الأمريكية
    © AFP 2020 / HANDOUT
    طائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية

    3- اختفت 465 قنبلة نووية من إجمالي القنابل النووية المسجلة لعام 2019، بعدما تم تفكيك القنابل التي خرجت من الخدمة في الجيشين الروسي والأمريكي.

    قنابل نووية
    Public domain
    قنابل نووية

    4- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد القنابل النووية في العالم.

    5- تنفذ الدولتان برامج مكثفة وباهظة التكلفة لامتلاك "الجيل التالي" من الأسلحة النووية وتشمل تطوير قدرة القنابل ووسائل توصيلها مثل الصواريخ والقاذفات الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير المنشآت النووية.

    إطلاق صاروخ كينجال
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    إطلاق صاروخ "كينجال"

    6- تمتلك الصين ترسانة نووية صغيرة لكنها أصبحت في منتصف الطريق لامتلاك لتحديث ثالوث الردع النووي عن طريق منصات إطلاق الصواريخ النووية البرية والغواصات والطائرات القاذفة.

    غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي
    Press-service of JSC "PO "Sevmas"
    غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي

    7- الهند وباكستان تعملان على امتلاك ترسانة متنوعة من القنابل النووية، بينما تركز كوريا الشمالية على مواصلة تطوير برامجها النووية وبرامج الصواريخ الحاملة لها.

    8- يوجد 3 آلاف و720 رأسا حربيا نوويا معدة للإطلاق في جميع أنحاء العالم بينها 1800 رأس حربي في حالة تأهب قصوى.

    9- الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 5800 قنبلة بينها 1750 قنبلة في وضع الإطلاق.

    10- روسيا تمتلك 6375 قنبلة بينها 1570 قنبلة في وضع الإطلاق.

    11- بريطانيا تمتلك 215 قنبلة بينها 120 قنبلة في وضع الإطلاق.

    12- تمتلك فرنسا 290 قنبلة نووية بينها 280 قنبلة في وضع الإطلاق.

    13- الصين تمتلك 320 قنبلة ولا تتوافر معلومات عن وجود قنابل صينية في وضع الإطلاق.

    14- تمتلك الهند 150 قنبلة وباكستان 160 قنبلة وإسرائيل 90 قنبلة وكوريا الشمالية ما بين 30 إلى 40 قنبلة، ولا تتوافر معلومات عن أن أي من الدول الأربع لديها قنابل نووية في وضع الإطلاق، ولا تعترف الدول الأربع بامتلاكها الأسلحة النووية رسميا.

    15- تكون الإحصائيات تقريبية في بعض الأحيان خاصة عندما يتعلق الأمر بدول تفرض سرية عالية على برامجها النووية مثل كوريا الشمالية.

    11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
    © Sputnik . M.Hassan
    11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, روسيا, قنابل نووية تكتيكية, السلاح النووي الأمريكي, الحرب النووية
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