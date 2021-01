اختفاء 465 قنبلة نووية… 15 معلومة عن السلاح النووي في 2020

وأوضح التقرير الذي أعده معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وصدر خلال 2020، أن إجمالي عدد القنابل النووية في العالم تراجع بمقدار 465 قنبلة مقارنة بإحصائيات عام 2019، رغم استمرار تطوير قدرات القنابل ووسائل إطلاقها برا وبحرا وجوا.

وفيما يلي 15 معلومة عن الأسلحة النووية في العالم، والدول التي تملكها وفقا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في 2020:

1- سجل مخزون الأسلحة النووية في العالم تراجعا ملحوظا رغم زيادة التوترات عالميا خاصة بين القوى العظمى، لكن بعض الدول مستمرة في تطوير تلك الأسلحة سواء في قدرتها أو وسائل إطلاقها.

2- في بداية 2020 أصبح عدد القنابل النووية في العالم 13 ألف و400 قنبلة مقارنة بـ 13 ألف و865 قنبلة بداية عام 2019.

3- اختفت 465 قنبلة نووية من إجمالي القنابل النووية المسجلة لعام 2019، بعدما تم تفكيك القنابل التي خرجت من الخدمة في الجيشين الروسي والأمريكي.

4- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد القنابل النووية في العالم.

5- تنفذ الدولتان برامج مكثفة وباهظة التكلفة لامتلاك "الجيل التالي" من الأسلحة النووية وتشمل تطوير قدرة القنابل ووسائل توصيلها مثل الصواريخ والقاذفات الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير المنشآت النووية.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

إطلاق صاروخ "كينجال"