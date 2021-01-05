"إف - 35" البريطانية تستعد للحرب... فيديو

أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن أسطول مقاتلاتها الشبحية من طراز "إف - 35 بي" أصبحت جاهزة لخوض العمليات الحربية من البحر، بعدما تم استكمال مرحلة التجارب على متن حاملات الطائرات.

وقالت الصفحة الرسمية لـ "إف - 35" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن البحرية البريطانية حققت إنجازا بإعلان جاهزية مقاتلاتها الشبحية للعمليات الحربية، انطلاقا من على متن حاملات الطائرات.

We’ve flown into 2021 with 21 F-35 jets in the UK fleet. It’s been a fruitful 12 months, with F-35s from @OC617sqn embarking on @HMSQNLZ for the first time, 3 new aircraft delivered from @thef35 and IOC(Maritime) declared. Happy New Year! pic.twitter.com/ddYrX2qRSp — Defence Equipment & Support (@DefenceES) January 5, 2021

وتخطط المملكة المتحدة لامتلاك أسطول من طائرات "إف - 35 بي" للعمل في قواعدها البرية وعلى متن حاملات الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" وحاملة الطائرات "إتش إم إس برنس أوف والس".

Congratulations to the @RoyalNavy on achieving Maritime Initial Operational Capability for their F-35 fleet — the service is now ready for operational sea-based missions. pic.twitter.com/6yXE3MZKFs — F-35 Lightning II (@thef35) January 5, 2021

وقالت الصفحة الرسمية لوكالة مهمات الدفاع والدعم التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، على "تويتر": "إن الأسطول الملكي البريطاني استقبل عام 2021، بعدد 21 طائرة طراز "إف - 35" الشبحة".

وقالت الصفحة الرسمية لبرنامج تصنيع الطائرة "إف - 35" على "تويتر" إنهم سيواصلون تقديم الدعم للمملكة المتحدة التي تعد حليفا مقربا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على دعمه لنمو قدرات الأسطول البريطاني.