خبراء ألغام روس يبطلون مفعول قنابل عنقودية أمريكية منذ حرب فيتنام

ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أن مهندسي الألغام الروس، في إطار حملة إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لاوس، أبطلوا مفعول قنابل عنقودية أمريكية الصنع.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "اكتشف المتخصصون في المركز الدولي لازالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أكثر من 100 قطعة متفجرة في مقاطعة شينغوانغ في لاوس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث بلغت المساحة التي تم تطهيرها بواسطة خبراء المتفجرات حوالي 1 هكتار".

وأوضحت الوزارة أن "المواد المتفجرة التي عثر عليها خبراء متفجرات روس تنتمي إلى نوع القنابل العنقودية أمريكية الصنع "بلو-26" و"بلو-63" بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة".

يذكر أن روسيا أرسلت مجموعة مكونة من 32 خبيرا متفجرات إلى لاوس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وهذه هي ثالث مهمة يقوم بها متخصصون في المركز الروسي في لاوس. ودمر الخبراء الروس منذ 2018 نحو 1180 مادة متفجرة معظمها ذخائر عنقودية لقنابل جوية أمريكية ألقتها الولايات المتحدة على لاوس خلال حرب فيتنام في 1964-1973.