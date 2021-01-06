قاذفة نووية تنفذ مغامرة خطيرة بالقرب من الأرض... فيديو

تعد قاذفات "بي -2 سبيرت" واحدة من القاذفات الاستراتيجية التي يمكنها إطلاق صواريخ نووية من الجو، ولا تملكها إلا الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنها حمل 20 طن من الصواريخ والذخائر.

شارك في تصنيع الطائرة مجموعة من شركات السلاح الأمريكية بقيادة شركة "نورثروب غرومان"، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

ولفت الموقع إلى أن تلك الطائرات استطاعت التحليق لمدة تصل إلى 31 ساعة متواصلة دون توقف وسلجت رقما قياسيا بـ 44 ساعة طيران متواصل عام 2001.

وفي تلك الرحلة توقفت لمدة 45 دقيقة لتغيير الطاقم وواصلت التحليق لمدة 30 ساعة آخرى، دون أن توقف محركاتها خلال أكثر من 70 ساعة.

وتصل مساحة الطائرة إلى نحو نصف مساحة معلب كرة قدم، بطول نحو 21 مترا، وارتفاع أكثر من 5 أمتار، بينما تبلغ المسافة بين طرفي جناحيها أكثر من 52 مترا.

ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف متر، ويمكنها أن تقطع مسافة تتجاوز 10 آلاف كيلومترا دون إعادة التزود بالوقود في الجو، وإذا تم تزويدها بالوقود لمرة واحدة يمكن أن يصل مداها إلى نحو 18 ألف كيلومتر ويمكنها الوصول إلى أي مكان في العالم خلال ساعات، وسرعتها القصوى تتجاوز 1100 كلم/ الساعة، وفقا لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

ويظهر مقطع فيديو متداول قاذفة نووية طراز "بي 2 سبيرت" أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض جدا فوق أعمدة الإنارة الممتدة على إحدى الطرق.