تسجيل
19:06 GMT09 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرات إف - 35 الشبحية الأمريكية

    "إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية

    © AFP 2020 / HANDOUT
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1047704347_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_6ddfe7c38b090f27503c666a27ae1e13.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202101091047741611-%D8%A5%D9%81---35-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-11-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/

    تصنف "إف - 35" ضمن طائرات الهيمنة الجوية التي تنتمي إلى الجيل الخامس، وتعد واحدة من أخطر المقاتلات الحربية في القوات الجوية الأمريكية والعديد من دول العالم وتصل تكلفتها إلى نحو 180 مليون دولار.

    مقاتلة إف-35
    © CC0 / Ronald Bradshaw
    "إف - 35" تتزود بالوقود في الجو... صور
    ويتم تطوير الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة دول أخرى بينها إسرائيل التي حصلت على عشرات الطائرات من هذا الطراز.

    ولم تكن ضمن الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة، إلا أنها تريد الحصول عليها ضمن صفقة عسكرية كبرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار أمريكي، بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

    ورغم وجود محاولات فاشلة داخل الكونغرس لتعطيل الصفقة، إلا أن كلارك كوبر، مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية بوزارة الخارجية الأمريكية، قال أمس الجمعة إنه "من المحتمل أن يتم توقيع صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات قبل رحيل ترامب".

    ومن المقرر أن يترك ترامب البيت الأبيض يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب أداء الرئيس المنتخب جو بايدن لليمين الدستورية في ذات اليوم.

    وتؤكد إدارة بايدن، على ضمان التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط، وفقا لما قاله أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في إدارة بايدن القادمة".

    وتقول مجلة "ديفينس نيوز" إن الصفقة تشمل طائرات مسيرة وذخائر عسكرية إضافة إلى الطائرات الحربية "إف - 35":

    - تقدر قيمة الصفقة بـ 23 مليار و370 مليون دولار، بحسب المجلة الأمريكية.

    - تشمل الصفقة أكثر من 50 طائرة "إف - 35 إيه".

    - يقدر ثمن الطائرات بـ 10 مليارات و400 مليون دولار.

    - تشمل 18 طائرة مسيرة طراز "إم كيو - 9 بي".

    طائرة التجسس الأمريكية إم كيو 4 سي ترايتون
    © REUTERS / Handout
    طائرة التجسس الأمريكية إم كيو 4 سي ترايتون

    - يقدر ثمن الطائرات المسيرة بـ 2 مليار و970 مليون دولار.

    - تتضمن الصفقة ذخائر عسكرية بينها صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض"

    - تقدر قيمة الذخائر الحربية بـ 10 مليارات دولار.

    - جرت محاولات لتعطيلها داخل الكونغرس بذريعة أن علاقات الإمارات مع روسيا والصين ربما تتسبب في تسريب معلومات عن أسرار عسكرية حساسة إلى تلك الدول.

    طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 أ (F-35A)
    © Photo / U.S. Air Force/Master Sgt. John Nimmo, Sr.
    طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 أ" (F-35A)

    - يتذرع آخرون بأنها ربما تخل بالتوازن العسكري في الشرق الأوسط وأنها قد تحرم إسرائيل من ميزة التفوق النوعي في الأسلحة العسكرية.

    - ولم يصرح الرئيس جو بايدن، علنا، عن الصفقة الإماراتية، لكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية القادم، الذي اختاره بايدن، أوضح قبل الانتخابات أن "إدارة بايدن ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة"، موضحا أن إدارة بايدن ستعمل على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

    - وفي وقت سابق، أكد السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون دريمر "ارتياح" بلاده للمضي قدما في الصفقة العسكرية المقترحة بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تتضمن شراء طائرات "إف-35".

    - وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن صفقة الأسلحة مع الولايات المتحدة مهمة في حماية مصالح البلدين المشتركة في مواجهة الخصوم المشتركين.

    وتعد مقاتلات "إف - 35" من الطائرات التي يتجاوز مداها ألف كيلومترا وسرعتها نحو ألفي كيلومترا، وتستطيع تنفيذ مهام الهيمنة الجوية وقصف أهداف أرضية، وتحلق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، كما أنها تمتلك قدرات شبحية تجعل اكتشافها للرادارات غير ممكن، لكن هذه الطائرة لم يتم اختبارها حتى الآن في حروب حقيقية.

    وتمتلك العديد من الدول تلك الطائرة، وكانت تركيا من بين الدول المشاركة في تصنيعها قبل أن يتم استبعادها بسبب صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية، التي ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية.

    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    © Sputnik
    أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج

    انظر أيضا:

    مسؤول أمريكي: ترامب يوقع صفقة "إف - 35" للإمارات قبل مغادرة البيت الأبيض
    الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرئيل وتتحدث عن مقاتلات إف- 35
    أول تعليق من الإمارات على فشل مشروع وقف بيع مقاتلات "إف-35"
    مسؤول أمريكي: صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات تسير بسرعة وبشكل جيد
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, توريد مقاتلة إف 35, مقاتلات إف 35, طائرات إف 35
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك