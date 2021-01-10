المقاتلات الاعتراضية الروسية تظهر مهاراتها في التزود بالوقود جوا على سرعة عالية... فيديو

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات مثيرة لرحلات التزود بالوقود جوا بسرعة تصل إلى 700 كيلومتر في الساعة.

وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية، أن أطقم الطائرات التكتيكية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية أكملت واحدا من أصعب أنواع التدريبات على الطيران في سماء جبال الأورال، وهي التزود بالوقود في الجو في فترة الليل والنهار.

وشاركت في التدريب المقاتلات الاعتراضية الأسرع من الصوت "ميغ 31 بي إم" ومقاتلات-قاذفات "سو-34" وطائرات الاستطلاع "سو-24 إم إر" على ارتفاع حوالي 4500 متر وسرعة تصل إلى 700 كم / ساعة على مهارات الاقتراب من شبكة خرطوم الوقود للناقلة "إيل-78" وإدخالها والإقفال بزمن قليل.

في نفس الوقت قامت طائرتان بالتزود بالوقود من الناقلة. وكانت المسافة بينهما حوالي 20 مترا. في المجموع، تم تنفيذ حوالي 30 طلعة جوية، خلال شيفت طيران واحد.

وشارك في الرحلات حوالي 20 طائرة و30 عسكري من طاقم الطيران والهندسة. يعتبر التزود بالوقود في الهواء أحد أصعب مهمات التدريب على الطيران. فمن الضروري توسيع نطاق الاستخدام القتالي للطيران دون القيام بعمليات هبوط إضافية في المطارات.