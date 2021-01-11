روسيا تمد جيشها بمنظومات تزيد بأضعاف من فعالية مكافحة صواريخ "كروز"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن خطة لتحديث وتطوير الأسلحة التابعة للقوات الجوية-الفضائية في الجيش الروسي في عام 2021.

ووفق الخطة، فإن قوات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الروسي تبدأ خلال عام 2021 باستلام منظومات صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة للطائرات والصواريخ.

وكان مركز التدريب التابع لقوات الصواريخ المضادة للطائرات الذي يقع في مقاطعة لينينغراد قد حصل خلال عام 2020 على منظومة "إس-350" والتي تستخدم في أغراض التدريب.

وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن دخول منظومات "إس-350" الخدمة العسكرية سيزيد بأضعاف فعالية مكافحة صواريخ "كروز".

كما تستطيع منظومة "إس-350" التي خصصت لحماية المنشآت الحكومية والصناعية والعسكرية وتشكيلات القوات الصديقة من الهجوم الجوي أن تدمر أهدافا جوية على بعد يزيد على 120 كيلومترا وعلى ارفاع يتجاوز 30 كيلومترا. ويتم تجهيز منظومة "إس-350" لإطلاق صواريخها التي تشتمل على الصواريخ المتوسطة المدى التي تستخدمها منظومة "إس400"، بعد وصولها إلى مكان محدد، في زمن قصير لا يتجاوز 5 دقائق.

ومن المقرر أن يحصل الجيش الروسي على 144 قاذفا آخر لإطلاق صواريخ "إس-350" قبل عام 2028.

وستتسلم القوات الجوية-الفضائية الروسية، خلال عام 2021 أيضا، مجموعة جديدة من منظومات "إس-400" و18 منظومة صاروخية مدفعية من طراز "بانتسير إس".