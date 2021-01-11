أنقرة: تركيا لا تخطط لشراء مقاتلات "سو 35" الروسية بدلاً من "إف 35" الأمريكية

قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، اليوم الاثنين، إن تركيا لا تنوي شراء مقاتلات سوخوي 35 الروسية بدلاً من طائرات "إف 35" الأمريكية، التي جمدت واشنطن تسليمها بسبب استحواذ أنقرة على نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال مرارًا وتكرارًا إن أنقرة ستتخذ إجراءات، بما في ذلك البحث عن نفس المعدات في دول أخرى، إذا رفضت واشنطن بيعها أحدث مقاتلات "إف 35".

وقال دمير اليوم الإثنين:

"إن الحصول على مقاتلات "سوخوي 35" من روسيا مطروح على جدول الأعمال. لكن ليس لدينا أي فكرة لاستبدال طائرة بأخرى. هدفنا الرئيسي هو الطائرات القتالية الوطنية. وسنفعل ما يتماشى تمامًا مع بلدنا".

في يوليو 2019، علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات "إف 35" متعددة المهام بسبب استلام تركيا الدفعة الأولى من بطاريات "إس 400" ثم أزالتها بالكامل من المشروع لاحقًا.

في ديسمبر / كانون الأول، فرضت واشنطن عقوبات على قطاع مشتريات الأسلحة التركي بسبب قضية إس -400. على الرغم من ذلك، تواصل تركيا تصنيع أجزاء من مقاتلة "إف 35".