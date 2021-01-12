قواعد الصواريخ الروسية تعتمد التقنيات الرقمية

انتهت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في نهاية عام 2020 من التحول لاستخدام التقنيات الرقمية لنقل المعلومات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن توريد المزيد من تقنيات الاتصال الجديدة للقوات المسلحة الروسية سمح لقوات الصواريخ الاستراتيجية في نهاية عام 2020 بإتمام التحول لاستخدام التقنيات الرقمية لنقل المعلومات".

وأشارت إلى أن "قوات الصواريخ الاستراتيجية استلمت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومات رقمية جديدة لنقل المعلومات والبيانات".

وتم تزويد مقرات قيادة جميع فرق الصواريخ بتقنيات الاتصال الرقمية وهو ما يسمح بزيادة فعالية استخدام القوات إلى حد كبير.

وتضم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية 12 فرقة متسلحة بمنظومات صواريخ "أو إر-100إن أو تي تي خا" و"توبول" و"فويفودا" و"توبول إم" و"يارس" و"أفانغارد". وتحتوي فرق الصواريخ على المنصات المتحركة والمنصات الثابتة المخبًأة تحت الأرض لإطلاق الصواريخ.