"إف 35" تتزود بالوقود في سماء الصومال... صور

نشرت الصفحة الرسمية لمكتب برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية 3 صور، قالت إنها ترصد مقاتلة شبحية طراز "إف - 35" في الجو إثر إتمام عملية تزود بالوقود من طائرة أخرى في سماء الصومال.

وقالت الصفحة إن "إف - 35 بي" التابعة للبحرية الأمريكية، أجرت عملية ناجحة للتزود بالوقود في الجو، بواسطة طائرات "كيه سي - 10" أثناء مهمة جوية فوق الصومال.

Lightning Overhead ⚡



A @USMC #F35B departs after fueling up from a @usairforce KC-10 Extender during a refueling mission supporting #OperationOctaveQuartz with armed aerial patrols over Somalia. pic.twitter.com/rWy9Ehh1kO — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 12, 2021

وتعد عمليات التزود بالوقود من أكثر العمليات خطورة بالنسبة للطيران الحربي، وتتطلب احترافية كبيرة من الطيارين لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يسبب كارثة.

A @USMC #F35B approaches a @usairforce KC-135 to refuel during a mission supporting #OperationOctaveQuartz in Africa.



Tap the link to learn about Joint Task Force-Quartz and the operation 🔗 https://t.co/Xm0rFgJkrQ pic.twitter.com/zeHCO52XMw — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) January 7, 2021

ورغم التطوير الكبير لمقاتلات "إف - 35" الأمريكية، إلى أن واحدة منها تحطمت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.

وتجري العديد من الطائرات الحربية حول العالم عمليات التزود بالوقود في الجو لزيادة مدى الطائرة وقدرتها على تنفيذ مهام قتالية لفترات أكبر دون الحاجة للهبوط إلى قواعد أرضية، كما أنها تحتاج إلى امتلاك قادة الطائرات كفاءة عالية لتجنب وقوع حوادث.