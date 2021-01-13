"إف-35" الأمريكية تحتوي على نحو 900 عيب

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلا عن التقرير الذي تم إعداده للنشر، أن شركة "لوكهيد مارتن" التي تصنع طائرات "إف-35" للقوات الجوية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة لم تزل إلا اثنين من العيوب المكتشفة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجودة والجاهزية القتالية للطائرة.

وخرجت طائرة "إف-35" إلى حيز الوجود في ربيع 2018. ويجب أن يتم تصنيع 3200 طائرة من طراز "إف-35". وقد صنعت شركة "لوكهيد مارتن" 970 طائرة.

ويشار إلى أنه على الرغم من اكتشاف العيوب الكثيرة، إلا أن برنامج تصنيع طائرات "إف-35" والذي تقدّر تكلفته بنحو 400 مليار دولار، يحظى بالتأييد الواسع من قبل الكونغرس وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.