الجيش الإيراني يجري مناورات بحرية شمال المحيط الهندي

أعلن الجيش الإيراني إطلاق مناورات بحرية جديدة تحمل اسم "اقتدار - 99"، مشيرا إلى أنها تقام على سواحل منطقة مكران وشمال المحيط الهندي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المناورات، انطلقت دون إعلان مسبق.

وتابعت: "انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح كما انتشر الطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا".

وأوضحت الوكالة أن "مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر تشمل إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية (سطح – سطح)، كما شملت إطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات دون طيار".

ولفتت الوكالة إلى قول الأدميرال حمزة علي كاوياني، المتحدث باسم المناورات البحرية: "هذه المناورات تجري دون إعلان مسبق، حيث انتشرت الوحدات في منطقة المناورات في وقت قصير للغاية منذ إخطار الوحدات المشاركة".