روسيا تمد جيشها بدبابات تعمل في درجات حرارة استثنائية

سلمت روسيا جيشها مجموعة جديدة من الدبابات المطورة من طراز "تي-80" الحديثة والتي تحمل اسم "تي-80بي في إم" والمصنعة في مصنع مدينة أومسك الروسية منذ عام 2019.

وبهذا الخصوص، أشار الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي في حديثه لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إلى أن "دبابة "تي-80بي في إم" تفي بجميع متطلبات العصر الحديث. فقد تم تعزيز تحصينها ضد المقذوفات المضادة. كما تمت صناعة الذخيرة الجديدة لمدفعها وتطوير نظام إدارة النيران فيها".

وأضاف موراخوفسكي، قائلا: "ومن مميزات هذه الدبابات أن تصميم محركها الغازي التوربيني يسمح باستخدام الدبابة في درجات حرارة استثنائية وتستطيع دبابة "تي-80بي في إم" أن تسير بسرعة عالية"، لافتا إلى أن سرعة دبابة "تي-80بي في إم" تفوق سرعة دبابة "تي-72".

وتصنع روسيا دبابات "تي-80بي في إم" أولاً لوحدات جيشها المرابطة في شمالها وشرقها.